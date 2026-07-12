Natali e Marchi, alla Pinacoteca Servolini viaggio tra i grandi scenografi “dimenticati” del cinema italiano

Giovedì 16 luglio alle 17 la conferenza di Francesca Cagianelli, nell'ambito del Calendario Culturale Straordinario 2026 dedicato a Luigi Servolini. In programma un'antologia di filmati e immagini tratte da "Ballerine", "I due sergenti", "Il conte di Bréchard" e "La signora di Montecarlo". Ingresso gratuito

Proseguono le iniziative del Calendario Culturale Straordinario 2026, promosso e organizzato dal Comune di Collesalvetti in occasione delle celebrazioni dedicate a Luigi Servolini. Giovedì 16 luglio alle ore 17, negli spazi della Pinacoteca Comunale Carlo Servolini, all’interno del Complesso di Villa Carmignani in via Garibaldi 79 a Collesalvetti, andrà in scena la seconda puntata del ciclo dal titolo “Sodalizi nazionali agli Stabilimenti Pisorno: il caso di Athos Rogero Natali”, ideato e curato da Francesca Cagianelli, conservatrice della Pinacoteca.

Protagonista dell’appuntamento sarà la conferenza “Athos Rogero Natali e Virgilio Marchi: gli scenografi dimenticati di Carlo Servolini”, accompagnata da un’antologia di filmati e immagini tratte dai film “Ballerine”, “I due sergenti”, “Il conte di Bréchard” e “La signora di Montecarlo”.

L’iniziativa si svolge parallelamente alla mostra “Athos Rogero Natali decoratore e scenografo. La stagione dell’innovazione delle vetrate artistiche e il boom degli Stabilimenti Pisorno”, promossa dal Comune di Collesalvetti con il patrocinio della Diocesi di Livorno, in occasione del 50° anniversario della scomparsa dell’artista. L’esposizione è curata da Francesca Cagianelli e Marco Sisi, in collaborazione con Massimo Sanacore, ed è visitabile fino al 30 luglio, ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e su prenotazione per piccoli gruppi. Anche le visite guidate sono gratuite, previa prenotazione.

Il progetto culturale punta a riportare alla luce uno dei protagonisti meno conosciuti della stagione artistica e cinematografica del Novecento. Athos Rogero Natali (Livorno, 22 gennaio 1881 – 8 febbraio 1976), all’anagrafe Natali Athos Radamés Arduino, fratello del più celebre Renato Natali, intraprese infatti un percorso differente, legato allo sviluppo delle arti decorative, alle Biennali di Arti Decorative di Monza e successivamente al grande fermento degli Stabilimenti Pisorno, polo cinematografico che tra il 1934 e il 1969, grazie all’opera dell’architetto Antonio Valente e del drammaturgo Giovacchino Forzano, si affermò come uno dei principali avamposti della moderna industria cinematografica italiana.

La conferenza approfondirà proprio il ruolo di Athos Rogero Natali all’interno della galassia cinematografica nazionale, evidenziando i suoi rapporti con Antonio Valente, Virgilio Marchi e Giovacchino Forzano, figure centrali nello sviluppo degli Stabilimenti Pisorno e protagonisti di un’importante stagione di innovazione architettonica e scenografica.

Da anni impegnata nella valorizzazione della figura di Virgilio Marchi, Francesca Cagianelli torna così ad accendere i riflettori sul legame tra il celebre architetto futurista e Athos Rogero Natali, entrambi particolarmente apprezzati da Carlo Servolini, che li inserì tra i “dimenticati” del Novecento livornese nella sua “Commedia Labronica delle Belle Arti”.

Francesca Cagianelli, storica dell’arte, ricopre dal 2012 il ruolo di conservatrice della Pinacoteca Comunale Carlo Servolini. Nel corso della sua carriera ha curato numerose mostre e cataloghi dedicati all’arte dell’Ottocento e del Novecento, ha diretto collane editoriali e riviste specializzate, è stata presidente dell’associazione “Archivi e Eventi” dal 2006 al 2018 e, dal 30 settembre 2015, è presidente del Centro Cagianelli per il ‘900, associazione culturale dedicata alla valorizzazione dello scultore futurista Enrico Cagianelli.

L’ingresso è gratuito. La Pinacoteca Comunale Carlo Servolini dispone inoltre di parcheggio interno.

Informazioni e prenotazioni: telefono 0586 980227, 0586 980174, 392 6025703, e-mail

Condividi:

Riproduzione riservata ©