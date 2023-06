Neglected Towns, l’album di Nik Morini da Symphony

Venerdì 9 giugno alle 18 da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, appuntamento con Nik Morini e il suo nuovo concept album Neglected Towns che vi porterà in un viaggio straordinario attraverso città abbandonate, segrete e trascurate in un’altra realtà.

L’album, realizzato nel genere del new prog rock, è una creazione affascinante che combina testi in inglese e parti in italiano. Ciò rende l’esperienza ancora più coinvolgente, offrendo una ricca varietà linguistica che si fonde con le emozioni e le atmosfere musicali.

La trama si sviluppa attorno al protagonista Joe, il cui viaggio attraverso queste città dimenticate lo porterà a fare delle scoperte sorprendenti. Ogni brano rappresenta un diverso luogo, ognuno con la propria storia e personalità unica. Man mano che Joe esplora questi luoghi, si troverà a vivere emozioni primitive, aprendo la porta a un mondo nascosto e sconosciuto.

Nik Morini, è un musicista e un compositore italiano; suona la batteria, percussioni, tastiere e pianoforte. Ha suonato nel quintetto funk toscano “Funk Harvest” con Emanuele Perri, Alberto Soavini, Elena Abd El e Almaz Pucciarelli; tutti i membri del gruppo hanno partecipato alla realizzazione della maggior parte degli album di Morini.

INFO: Symphony piazza Cavour, 23, 0586 1754832 – 37111449537 – [email protected]

