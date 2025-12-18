Negozi aperti e musica in corso Amedeo
L’evento è organizzato dai commercianti di corso Amedeo con Confcommercio Livorno e con il patrocinio del Comune di Livorno
L’atmosfera natalizia invade le strade di Livorno con un evento speciale in programma per venerdì 19 dicembre in Corso Amedeo. Un’occasione per vivere una serata di festa con negozi aperti fino alle 22:30 e un’originale esibizione. A partire dalle ore 21, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere a una piccola esibizione dei Licantropi, un’animazione che saprà catturare l’attenzione e divertire grandi e piccini. Per questi ultimi sarà a disposizione un tappeto ludico. L’evento è organizzato dai commercianti di corso Amedeo con Confcommercio Livorno e con il patrocinio del Comune di Livorno. Il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli: “Siamo felici di sostenere lo spirito natalizio e la determinazione imprenditoriale dei commercianti, e ringraziamo il Comune per aver accolto le loro richieste”.
