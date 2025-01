Nei locali delle “ex suorine” arriva la Befana

Associazione Oltre per Livorno, Caritas e Uniport distribuiranno giochi e chicchi a tutti i bimbi che si presenteranno

L’Associazione Oltre per Livorno e la Fondazione Caritas insieme per aiutare a distribuire i doni della Befana. Dove? Lunedì 6 gennaio dalle 16 in poi nella struttura delle Suorine a Shanghai arriva la Befana con giochi, chicchi e una buonissima merenda per tutti i bimbi che si presenteranno. Un sentito ringraziamento ad Uniport per il contributo dato nella realizzazione di questo evento speciale che ormai si ripete ogni anno grazie a tanti volontari.

