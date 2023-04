Nel Giardino Filosofico del prof Giannini si parla di Democrito

Mercoledì 12 aprile alle 21,15 all’ex Cinema Aurora, nuovo appuntamento del Giardino Filosofico condotto dal professore di storia e filosofia e regista, Lamberto Gianni (in foto).

Si parlerà del pensiero filosofico di Democrito, filosofo considerato edonista, in realtà capostipite del materialismo, trascurato da Aristotele e rivalutato da Marx, protoatomista, riesce ancora a far discutere, la sua ricerca in qualcosa di materialistico e indivisibile , ha stravolto la grecità

Un filosofo , naturalista , edonista , anticonformista, ateo , che introduce il concetto caro alla fisica contemporanea del “niente si crea , niente si distrugge , tutto si trasforma “

Considerato un presocratico dai manuale è in realtà un contemporaneo del filosofo ateniese. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-3764627.

