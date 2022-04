Nel “Giardino Filosofico” si parla di Hannah Arendet

Il 20 aprile alle 21,15 all’ex Cinema Aurora nuovo appuntamento del giardino filosofico , condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, in questa occasione si parlerà del pensiero della filosofa Hannah Arendet

Ci si concentrerà sulle due opere fondamentali di questa autrice , la banalità del male e le origini del totalitarismo .

La banalità del male è la cronaca del processo ad Eichmann che si è svolto a Gerusalemme tra il 1960/62 , e dove la filosofa traccia il profilo di un male banale , un male assoluto che può essere prodotto da un uomo insignificante e burocratico e come questo ci debba far riflettere , di come la superficialità possa produrre le devastazioni peggiori.

Le origini del totalitarismo traccia invece le differenze sostanziali tra i totalitarismi del ‘900 e i dispotismi precedenti.

Un’opera controversa in quanto la filosofa trova una radice unica tra stalinismo e nazismo, mentre la maggior parte degli storici, anche statunitensi è propensa a vederne differenze sostanziali .

Il prof Giannini terrà una conferenza introduttiva, che servirà ad avviare un dibattito con il pubblico presente incontri rivolti a tutti , sia appassionati che profani della materia. Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-3764627, la conferenza si svolgerà al chiuso, necessario il green pass.