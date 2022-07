Nel weekend alla scoperta della “Collezione Archeologica Chiellini”

Sono ancora visibili i reperti archeologici esposti nel percorso del Museo Fattori in occasioni delle notti dell'archeologia. Si tratta di una splendida occasione per conoscere alcune testimonianze antiche del territorio e non solo,

Dialoghi dal Passato – Reperti etruschi, romani ed egizi dalla Collezione Chiellini si confrontano con gli ambienti di Villa Mimbelli.

Nel week-end sarà anche possibile partecipare a delle visite guidate dedicate alla collezione

esposizione temporanea Dialoghi col passato.

Quando: fino a domenica 31 luglio durante gli orari di apertura del Museo Civico Fattori:

dal martedì alla domenica h 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00 (lunedì chiuso)

Visite guidate

Destinatari: giovani, adulti

Quando: sabato 30 e domenica 30 luglio alle ore 17.30

Prezzi: € 2 a partecipante per la visita guidata;

biglietto di ingresso al Museo Fattori € 6 intero / € 4 ridotto.

Necessaria la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni dal martedì alla domenica: Museo Civico Giovanni Fattori: 0586-824607 -08; [email protected]

