Nel weekend la mostra “Via Libera” agli Hangar Creativi

Questo weekend, gli Hangar Creativi di Livorno (Via Carlo Meyer 8) apriranno le porte per la mostra dedicata al progetto Via Libera, un’iniziativa unica volta a promuovere il turismo accessibile e inclusivo. Realizzato dalla Cooperativa Itinera in coprogettazione con Regione Toscana e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto VIA LIBERA mette in luce i Cammini Toscani come un’esperienza autentica e senza barriere.

La mostra, visitabile venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 dalle 15:00 alle 18:00, propone un’immersione digitale e innovativa nei percorsi storici della Via Francigena, della Via Lauretana e del Cammino di Santa Giulia. Grazie a strumenti come visori 360° e contenuti multimediali, i visitatori potranno vivere un’esperienza virtuale unica, scoprendo i paesaggi e il patrimonio culturale toscano. Inoltre una grande video installazione racconterà l’esperienza del Cammino lungo questi suggestivi itinerari toscani.

Oltre alla mostra, due eventi di rilievo arricchiranno il fine settimana.

Conferenza: “Il Paesaggio Toscano e il Benessere della Natura: Scoprire il Cammino di Santa Giulia”

A cura del Dott. Antonio Borzatti von Löwenstern, Vicedirettore del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Venerdì 22 novembre, ore 17:30 presso gli Hangar Creativi, via Carlo Meyer 65, Livorno.

La conferenza esplorerà il valore naturalistico e culturale della prima tappa del Cammino di Santa Giulia, evidenziando l’importanza delle esperienze outdoor per il benessere psico-fisico e il rapporto con l’ambiente.

Biciclettata sul Lungomare di Livorno

Domenica 24 novembre, ore 15:30. Ritrovo presso il gazebo della Terrazza Mascagni

Una pedalata guidata lungo lo splendido lungomare, che condurrà i partecipanti fino alla Rotonda d’Ardenza, con rientro agli Hangar Creativi. Durante il percorso, sarà possibile scoprire curiosità sui monumenti e le tradizioni locali.

Non mancare all’appuntamento con il turismo accessibile e la scoperta del nostro territorio.

