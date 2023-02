“Nella mia voce”, sabato firmacopie di David Penco alla Feltrinelli

L'autore prosegue la promozione dell'antologia di poesie: sabato 18 febbraio (dalle 17 alle 19) sarà a disposizione per firmare le copie del suo nuovo libro alla Libreria Feltrinelli di Livorno (via di Franco 12)

Dopo il successo di pubblico alla presentazione del libro “Nella mia voce” di David Penco che si è svolta sabato scorso alla Bottega del Caffè, l’autore prosegue la promozione dell’antologia di poesie: sabato 18 febbraio (dalle 17 alle 19) sarà a disposizione per firmare le copie del suo nuovo libro alla Libreria Feltrinelli di Livorno (via di Franco 12).

Trenta poesie che possono essere lette come una complessa riflessione in cui l’amore, il sociale, il tema filosofico/esistenziale si intrecciano. La penna di Penco, attraverso un uso sapiente della lingua, indaga e sviscera le varie sfaccettature del sentimento amoroso, per poi andare verso il tema del disagio giovanile nella società occidentale.

“David detesta la parola chiacchierata, inutile, inerme, profumata, ingannevole, opacizzata –scrive Alessandro Scarpellini nella prefazione al libro- “Ci sono in questa raccolta –prosegue- spesso punteggiata e costellata da imprevedibili e sorprendenti antitesi, semenze e reminiscenze di una cultura classica che si irradia nella vita, senza opprimere la vitalità stessa”.

David Penco è nato a Livorno, ha svolto studi classici e si trova all’età di quarant’anni con un’improvvisa e straordinaria ispirazione verso la scrittura che lo porterà a comporre poesie meritevoli di segnalazioni a vari concorsi. Nel 2009 pubblica con la casa editrice Edigiò di Pavia e molti altri suoi componimenti sono pubblicati in varie antologie.

