Nella sede Svs la mostra “Obiettivo Italia”

Venerdì 2 febbraio nella sede della SVS Pubblica Assistenza in via San Giovanni l'inaugurazione della mostra relativa al progetto nazionale FIAF “Obiettivo Italia", un censimento fotografico nazionale che rappresentare l’Italia contemporanea attraverso gli occhi dei fotografi italiani. L'esposizione è visitabile durante gli orari di apertura dei locali dell'associazione. Ingresso libero. Anche il Fotoclub Nove di Livorno ha aderito al progetto

Sarà inaugurata venerdì 2 febbraio la mostra relativa al progetto Nazionale FIAF “Obiettivo Italia”, un censimento fotografico nazionale che mira a rappresentare l’Italia contemporanea attraverso gli occhi dei fotografi italiani. Il 6 e 7 maggio 2023 in tutta la Penisola sono stati allestiti oltre 200 set fotografici per un affresco corale ampio della popolazione nazionale mediante migliaia di ritratti fotografici. Anche il Fotoclub Nove di Livorno ha aderito al progetto che trova la sua concretizzazione con la mostra, ad ingresso libero, che sarà visitabile durante gli orari di apertura dei locali della sede Svs in via San Giovanni.

Il Fotoclub Nove nasce nella seconda metà del 2007 per volontà di nove soci fondatori (da cui il nome), con lo scopo di promuovere l’arte della fotografia amatoriale in tutte le sue discipline. Nel 2008 si è affiliato alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Negli anni ha avuto un crescente numero di iscritti fino a raggiungere circa 50 soci (pre-pandemia), che ne fa uno dei circoli fotografici amatoriali più nutrito del territorio livornese. Le attività del circolo sono imperniate in serate di critica alle immagini dei soci e non, mostre, proiezioni, dibattiti, incontri con autori e docenti e corsi annuali di fotografia rivolti ai propri iscritti. Sette soci sono insigniti FIAF e FIAP, mentre due ricoprono importanti cariche nella Federazione. Nel 2018 Fotoclub Nove venne insignito della Onorificenza di BFI – Benemerito della Fotografia Italiana.

