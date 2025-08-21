Nell’area feste di Vicarello arriva Sinfonie Urbane – Live Music

Gli Echo Floyd

L’evento, in programma sabato 23 agosto dalle ore 17.00 alle ore 24.00, vedrà la partecipazione di sei band locali. Ingresso libero. Ospiti della serata gli Echo Floyd. La rassegna musicale è organizzata dal Comune di Collesalvetti in collaborazione con Asd “NovaIncanto”

“Sinfonie Urbane – Live Music”, è questo il nome della rassegna musicale dedicata alle band locali che andrà in scena sabato 23 agosto, dalle ore 17.00 alle ore 24.00, all’area feste di Vicarello. L’evento, organizzato dal Comune di Collesalvetti in collaborazione con Asd “NovaIncanto”, vedrà la partecipazione di sei band locali. Ad aprire la rassegna saranno i “Dreal”, band symphonic metal; a seguire, da Cecina, “Duo di Corde”, con un viaggio tra cover e inediti rock; gli “Animali di zona” originari di Collesalvetti, invece, porteranno tra il pubblico le note dei Litfiba. Spazio poi ai “Menura”, ai “Fuori Tempo” e ai “The Shroomboys”, band che ha partecipato alla finale “Centro Italia” di Sanremo rock. Ospiti della serata gli Echo Floyd, gruppo nato nel 2023 con l’obiettivo di far vivere l’essenza dei Pink Floyd, il celeberrimo gruppo rock britannico. “Sinfonie Urbane – ha spiegato l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Susini – è nata, non solo per far conoscere le band della zona, ma, soprattutto, per offrire un momento di aggregazione in grado di unire più generazioni. Ringrazio Fabrizio Buscarino dell’ Asd “NovaInCanto” che ha curato ogni dettaglio delle esibizioni, con l’augurio che questa sia la prima di una lunga serie di rassegne musicali di successo”. L’ingresso alla manifestazione è libero. Sarà presente un punto ristoro con food trucks.

