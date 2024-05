Nelle piscine comunali due sollevatori per disabili grazie all’evento Swipe Inclusive

In foto principale un momento della sfilata avvenuta il 4 maggio negli Hangar Creativi. La seconda immagine raffigura invece il sollevatore che verrà installato nelle piscine comunali

Centrato l’obiettivo che il Lions Club Livorno Host si era posto: realizzare una raccolta netta di circa 8.000 euro per installare un sollevatore per disabili in ciascuna delle due piscine comunali di Livorno. La soddisfazione del presidente Lions Pardini: "I due sollevatori per disabili consentiranno a molti disabili, ma non solo a loro, di usufruire delle piscine in piena autonomia"

Sabato 4 maggio, in una location insolita ma entrata ormai nel novero dei luoghi simbolo della città – gli Hangar Creativi di via Carlo Meyer – laddove un tempo trovavano riparo i filobus di Livorno è andata in scena “SWIPE Inclusive” una sfilata di moda a cui è seguita una cena preparata dalla chef Paola Picchi per oltre 350 ospiti. Ognuno di loro insieme agli sponsor dell’iniziativa ha consentito di centrare l’obiettivo che il Lions Club Livorno Host si era posto nell’organizzazione di questo evento insieme a Milchstrasse115: realizzare una raccolta netta di circa 8.000 euro per installare un sollevatore per disabili in ciascuna delle due piscine comunali di Livorno.

Il presidente Andrea Pardini esprime la massima soddisfazione per l’evento e per la partecipazione di pubblico ed aziende sponsor: “La serata si inserisce nel Progetto V.I.T.A. – acronimo di Verso l’Inclusione con Tecnologie Accessibili, che prevede appunto l’acquisto di sollevatori per disabili da installare presso le piscine comunali di Livorno. Ne installeremo uno nella piscina di via dei Pensieri ed un altro nella piscina della Bastia in via Mastacchi. L’iniziativa agli Hangar Creativi l’abbiamo chiamata “Swipe Inclusive” . Swipe è quel movimento effettuato strisciando la punta del dito sullo schermo dei nostri telefoni: una foto, una informazione dura il tempo di uno swipe. Ecco allora che in un mondo che va sempre di fretta ci è sembrato giusto accendere i riflettori – nel vero senso della parola – su un problema al quale magari non poniamo sempre la giusta attenzione: le barriere architettoniche. I due sollevatori per disabili consentiranno a molti disabili, ma non solo a loro, di usufruire delle piscine in piena autonomia”.

Quel che caratterizza il Lions International è il fatto che tutti i fondi raccolti vengono erogati senza decurtazioni per le spese di gestione. Si tratta di un esempio pressoché unico nel mondo della solidarietà. Questo accade anche grazie ai numerosi sponsor che si attivano per sostenerne le iniziative: Swipe Inclusive ha visto il supporto di molte aziende tra le quali, Gino Mercedes in qualità di main sponsor, ma anche Sillabe Editore, Zaki Creative Digital Agency, Blue Light Event And Service, Smile Restyle, Csc Vespucci, Fortezza Bar, Milchstrasse115, insieme ai brand, Forte – Forte, Philosophy di Lorenzo Serafini, Pink Memories.

Ma chi sono i Lions? Lions Club International – nata nel 1917 – a Livorno nel 1956 – è la più grande organizzazione internazionale di club di servizio con 1 milione 400 mila soci distribuiti in oltre 48 mila club, in più di 210 paesi nel mondo. In Italia 47.000 soci per circa 1.300 club, in Toscana circa 3.000 soci in oltre 90 club, a Livorno 120 soci in 2 club. Il motto dell’associazione è We Serve (Noi Serviamo): la migliore sintesi per un club che, appunto, si definisce di servizio e che supporta la propria comunità attraverso iniziative di solidarietà attiva. annualmente i Lions italiani raggiugono risultati che si commentano da soli: 9 milioni di euro donati alle comunità, oltre 2.700.000 persone servite, 24.000 attività di service, 580.000 ore di volontariato.

Alla serata era presente anche il sindaco Luca Salvetti, il quale nel congratularsi “per l’iniziativa a sostegno di una effettiva necessità e nel confermare come i club Lions insieme agli altri club di service della città non abbiano mai fatto mancare il proprio supporto per contribuire ai bisogni della comunità cittadina”, si compiace anche “per la scelta della location, gli Hangar Creativi, riaperti e riscoperti proprio grazie a questa Amministrazione e diventati in poco tempo un punto di riferimento per molte iniziative non soltanto locali, ma anche nazionali come la Biennale di Venezia con la quale sono stati inaugurati nel 2021 o Strabilianti che qui hanno visto realizzare le due edizioni del 2022 e 2023”.

La presidente del LEO Club, l’associazione giovanile del Lions Clubs International, Rachele Giorgetti, si è detta orgogliosa di poter condividere con il Lions Livorno Host questo Service: “Il Leo Club consente ai giovani di tutto il mondo l’opportunità di crescere e di offrire il proprio contributo, sia a livello individuale sia collettivo, come membri responsabili della comunità locale, nazionale e internazionale ed il Service dei sollevatori rientra appieno in questa mission”. Ha infine colto l’occasione per ricordare “che da lì a pochi giorni sarebbe andato in scena, al Teatro Goldoni, uno spettacolo per sensibilizzare sull’abbattimento di un altro tipo di barriere, quelle sociali e di genere derivanti dal fare Outing e dichiarare il proprio orientamento sessuale”.

Il Garante delle persone con disabilità del Comune di Livorno ha voluto portare la sua testimonianza, rimarcando l’importanza e l’esigenza che “tutti i luoghi, in particolare quelli pubblici come le piscine comunali, siano liberamente accessibili, in modo da agevolarne l’uso da parte di chiunque. Il progetto V.I.T.A. del Lions Club Livorno Host risponde perfettamente a questa esigenza ed è quindi felice di essere stato coinvolto quale garante delle persone con disabilità”.

E’ stato, infine Nicola Ciabattini, giovane patron di Milchstrasse115, che ha sposato fin da subito la causa del Lions, ad aprire il sipario ed accendere i riflettori sulla passerella, per una sfilata che ha presentato le collezioni primavera estate più significative disponibili presso il negozio storico di Piazza Cavour.

Una iniziativa di successo nel nome della solidarietà e dell’inclusione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©