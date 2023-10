Neurochirurgia oncologica, massimi esperti internazionali a confronto

Si terrà sabato prossimo, 7 ottobre, all’Accademia Navale di Livorno il seminario dal titolo “Neurochirurgia oncologica: hot topics in Neuroriabilitazione e approcci neurochirurgici dell’angolo ponto-cerebellare”

Si terrà sabato prossimo, 7 ottobre, all’Accademia Navale di Livorno il seminario dal titolo “Neurochirurgia oncologica: hot topics in Neuroriabilitazione e approcci neurochirurgici dell’angolo ponto-cerebellare” rivolto ai medici specialisti, biologi, fisioterapisti, professionisti sanitari e della ricerca dipendenti dell’ Azienda USL Toscana nord ovest ed enti esterni. L’evento di formazione di educazione continua in medicina è organizzato dall’Unità operativa complessa di Neurochirurgia in sinergia con l’Ufficio Formazione dell’Azienda USL Toscana nord ovest e la Marina Militare.

“L’evento conferma nuovamente l’attenzione che specialisti di grande spessore nazionale e internazionale – spiegano i responsabili scientifici dell’evento Orazio Santonocito, direttore dell’Area Chirurgica Testa-Collo dell’Azienda USL Toscana Nord-ovest e primario del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Livorno e Anna Luisa Di Stefano, neuro-oncologa della UO Neurochirurgia di Livorno – rivolgono al reparto livornese da tempo divenuto centro di riferimento a livello nazionale molto attrattivo per il trattamento in ambito neurochirurgico della patologia oncologica ad alta complessità. Il seminario tratterà argomenti scelti di neurochirurgia oncologica nell’ambito della cura e dei percorsi riabilitativi destinati ai pazienti affetti da neoplasia cerebrale e le più recenti e innovative tecniche neurochirurgiche e i risvolti terapeutici nella cura dei pazienti affetti dalle neoplasie dell’angolo ponto-cerebellare.”.

Nella sessione del mattina si confronteranno relatori e moderatori esperti della patologia a livello nazionale e internazionale, espressione dei gruppi di lavoro tematici delle società scientifiche Associazione Italiana di Neurooncologia e Società Italiana di Riabilitazione Neurologica per confrontarsi sugli approcci terapeutici multidisciplinari finalizzati al miglioramento della qualità delle cure per i pazienti affetti dalle neoplasie cerebrali.

Nella sessione del pomeriggio Marcos Tatagiba, neurochirurgo di fama internazionale ed esperto mondiale della chirurgia dell’angolo-ponto-cerebellare, terrà una lezione magistrale sulle tecniche chirurgiche della chirurgica ad alta complessità dei neurinomi vestibolari. Interverranno inoltre anche Marc Sanson (Université Sorbonne e Neuroncologia dell’Hopital Pitié Salpétrière di Parigi) e Pietro Mortini (Direttore Neurochirurgia IRCCS San Raffaele di Milano), riconosciuti esperti nel campo della cura della patologia neuro-oncologica.

Oltre ai responsabili scientifici interverranno Maria Letizia Casani (direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest), l’ammiraglio Lorenzano Di Renzo (Comandante dell’Accademia Navale d Livorno). Per l’Azienda USL Toscana nord ovest parteciperanno inoltre Giacomo Allegrini (direttore dipartimento oncologico), Cristina Laddaga (direttrice dipartimento di riabilitazione Area Sud) e Federico Posteraro (direttore dipartimento di riabilitazione Area Nord).

L’iscrizione all’evento è gratuita, ma obbligatoria fino ad esaurimento posti sulle piattaforme dedicate.

