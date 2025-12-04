New Choir e Tornado Band al Villaggio di Natale
Lunedì 8 dicembre, dalle 15.30 alle 17, i due gruppi porteranno sul palco brani natalizi, arrangiamenti moderni e tanta energia
L’atmosfera del Natale arriva a Villa Fabbricotti con un pomeriggio speciale dedicato alla musica dal vivo e alla partecipazione della comunità. Lunedì 8 dicembre, dalle 15.30 alle 17, il Villaggio di Natale ospiterà le esibizioni del New Choir e della Tornado Band, che porteranno sul palco brani natalizi, arrangiamenti moderni e tanta energia. L’evento vedrà inoltre la presenza del coro “Fuori dalle Righe” dell’ANFFAS, un progetto nato dalla collaborazione dell’associazione Tuttinmusica con l’ANFFAS, realtà da sempre impegnata nella promozione dell’inclusione attraverso la musica e la creatività. Un pomeriggio aperto a famiglie, bambini e appassionati, per vivere insieme la magia delle feste nel suggestivo scenario del parco di Villa Fabbricotti.
L’ingresso è libero.
