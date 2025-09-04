New Choir & Tornado Band in concerto allo Yacht Club

L'evento si svolgerà in occasione della cena di beneficenza per il sostegno alla fondazione Monasterio. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale che spazierà dai grandi classici del pop e del rock internazionale alle atmosfere soul e gospel

Il 7 settembre alle ore 19.30 lo Yacht Club si accenderà di musica, energia e passione con il concerto di New Choir & Tornado Band, una formazione unica che unisce la potenza vocale di un coro moderno all’ energia travolgente di una band dal vivo. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale che spazierà dai grandi classici del pop e del rock internazionale alle atmosfere soul e gospel con arrangiamenti originali e interpretazioni intense. Un mix sonoro e visivo capace di emozionare, coinvolgere e fare cantare tutti. New Choir, con le sue voci potenti e armonizzate e la Tornado Band con il suo sound dinamico e ricco di groove, daranno vita a una performance indimenticabile, capace di trasformare la serata in una vera e propria festa della musica. L’evento si svolgerà in occasione della cena di beneficenza per il sostegno alla fondazione Monasterio. Un’occasione imperdibile per vivere la musica dal vivo nella sua forma più autentica tra emozione, energia e condivisione.

