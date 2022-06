Nibbiaia in festa con la musica del coro Starlight e tanti bambini

Il 26 giugno 2022, a Nibbiaia, situato sulle splendide colline Livornesi, è stato organizzato un evento con lo scopo di valorizzare lo splendido borgo vista mare e i suoi abitanti.

Con la collaborazione di Arianna Mannari, Federico Dell’Ira, Emanuela Malangone, Serenella Fantozzi residenti del luogo ed il Circolo Arci “Il Nibbio” si è realizzata una bellissima festa in Piazza.

Nell’occasione si è esibito il coro “Starlight” del maestro di canto Mauro Senesi che, con amore, dedizione e grande professionalità, da anni impartisce lezioni di canto alle bambine e ai bambini di Nibbiaia.

La speranza è quella di poter sviluppare più programmi locali finalizzati alla riqualificazione, al riuso e alla valorizzazione degli spazi pubblici e collettivi di questa oasi immersa nel verde, magari formando un Consiglio di Quartiere che senza fine di lucro, potrà operare per finalità socio-culturali, sportive, ricreative e solidali, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi per il bene comune del Quartiere che ne rappresentano.

