Nicola Polizzi presenta il suo nuovo romanzo alla Feltrinelli

Lunedì 27 ottobre alle 18 la Libreria Feltrinelli ospita l'autore labronico Nicola Polizzi per un dialogo sulle fragilità umane, l'incomunicabilità e il ruolo della speranza

Lunedì 27 ottobre alle 18 la Libreria Feltrinelli ospita l’autore labronico Nicola Polizzi per un dialogo sulle fragilità umane, l’incomunicabilità e il ruolo della speranza.

La narrativa di Nicola Polizzi, fisico e docente livornese, torna al centro dell’attenzione con la presentazione del suo secondo romanzo, “Qualche volta le nuvole sembrano isole”, pubblicato da Readaction Editrice. L’evento si terrà lunedì 27 ottobre alle ore 18:00 presso la libreria Feltrinelli di via di Franco 12.

A dialogare con l’autore sarà la Prof.ssa Valeria Bocci, docente di lettere del liceo Enriques. L’incontro è un’occasione per il pubblico livornese per confrontarsi con uno scrittore che, pur lavorando con la precisione della scienza, dedica la sua opera all’indagine profonda dell’animo umano.

Il libro, che segue il precedente Sradicati (2023), è un intenso affresco corale ambientato nella città industriale di Marilia, dove le vite dell’adolescente Elisa e di sua madre Marta si incrociano con quelle di personaggi marginali—un ex detenuto, un bullo, un poliziotto disilluso—tutti accomunati dalla ricerca di un senso di appartenenza e di salvezza.

Il tema centrale del romanzo è l’incomunicabilità tra le generazioni e la precarietà emotiva. L’autore ha scelto di dare voce alle realtà spesso taciute: “le fragilità del quotidiano, la precarietà dell’esistenza, le distanze emotive che possono crearsi anche tra persone che si amano profondamente,” afferma Polizzi.

Nel corso della presentazione, si approfondiranno anche temi delicati, come la violenza di genere, esplorata “dal senso di colpa che può schiacciare chi la subisce, fino alla fatica e alla paura di denunciare.” La figura dell’isola funge da potente metafora di speranza, l’orizzonte verso cui i giovani protagonisti cercano di realizzare sé stessi.

DETTAGLI EVENTO:

Cosa: Presentazione del romanzo “Qualche volta le nuvole sembrano isole”

Presentazione del romanzo “Qualche volta le nuvole sembrano isole” Autore: Nicola Polizzi

Nicola Polizzi Quando: Lunedì 27 ottobre 2025, ore 18:00

Lunedì 27 ottobre 2025, ore 18:00 Dove: Libreria Feltrinelli, Via di Franco 12, Livorno

Libreria Feltrinelli, Via di Franco 12, Livorno Dialoga con l’autore: Valeria Bocci (docente di lettere)

Condividi:

Riproduzione riservata ©