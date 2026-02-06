Nigiotti annuncia “A Casa” il suo live al Modigliani Forum

I biglietti sono disponibili su TicketOne, al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/enrico-nigiotti/

Dopo il successo di “Maledetti Innamorati”, il tour teatrale organizzato da A1 Concerti che ha registrato sold out in tutte le date e si è concluso ieri sera tra lunghi applausi ed entusiasmo del pubblico, Enrico Nigiotti annuncia oggi un nuovo e importantissimo appuntamento nella sua carriera: il primo concerto in un palazzetto.

Un evento speciale, dal forte valore simbolico ed emotivo, che non poteva che avere un nome altrettanto evocativo: “A casa”. Il concerto si terrà infatti a Livorno, la sua città, il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum. Un ritorno alle origini per l’artista, che sceglie di celebrare questo traguardo proprio lì dove tutto è cominciato, condividendo con il suo pubblico una serata destinata a rimanere nella memoria.

Il 2026 si conferma così un anno centrale per Enrico Nigiotti. Con l’imminente partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Ogni volta che non so volare”, una canzone intensa e profondamente significativa, l’artista ha inaugurato un nuovo corso artistico e discografico. Il brano rappresenta infatti il primo tassello di un progetto più ampio, che prende forma con l’uscita dell’album “Maledetti Innamorati”, disponibile dal 13 marzo (Columbia Records / Sony Music Italy ), e che segna l’inizio di un cammino artistico più libero e consapevole.

Un disco in cui la scrittura si fa essenziale e autentica, un racconto sincero del coraggio di cambiare, di mettersi in discussione e di continuare ad andare avanti anche quando tutto sembra chiedere una direzione diversa. Un lavoro che parla di crescita, scelte, fragilità e determinazione, con quello sguardo sospeso “con la testa tra le nuvole e la terra sotto ai piedi”, come ama dire lo stesso Nigiotti.

Dopo l’abbraccio caloroso dei teatri e l’affetto di un pubblico sempre più partecipe, “A casa” rappresenta un nuovo, fondamentale passo nel percorso dell’artista: non solo un concerto, ma una dichiarazione d’amore alla propria città e alle proprie radici, un sogno che prende forma .

