Nigiotti canta Nonno Hollywood ospite di Gabbani al Modigliani Forum

Foto gentilmente concesse dall'ufficio stampa a cura di Cristina Trillo

Durante la serata, sul palco è salito anche un amico e ospite speciale, Enrico Nigiotti, per un momento di grande emozione. Insieme si sono esibiti in Nonno Hollywood, brano di Nigiotti, e in Un sorriso dentro al pianto, canzone scritta da Gabbani per Ornella Vanoni

Ieri sera Francesco Gabbani si è esibito in concerto al Modigliani Forum di Livorno, tappa della seconda parte del tour nei palazzetti che si concluderà il 7 aprile a Bologna.

Questo tour, che celebra il decennale della pubblicazione dell’album Eternamente ora – contenente Amen, il brano con cui vinse Sanremo Giovani – porta in scena uno spettacolo in cui i brani dell’ultimo disco si alternano ai grandi successi della sua carriera, in un intreccio di sonorità inedite pensate per regalare al pubblico un’esperienza musicale davvero indimenticabile.

Durante la serata, sul palco è salito anche un amico e ospite speciale, Enrico Nigiotti, per un momento di grande emozione. Insieme si sono esibiti in Nonno Hollywood, brano di Nigiotti, e in Un sorriso dentro al pianto, canzone scritta da Gabbani per Ornella Vanoni.

Il pubblico ha vissuto un momento intenso e coinvolgente, assistendo per la prima volta all’esibizione condivisa dei due artisti, che hanno saputo trasmettere sul palco emozione e autenticità.

Un altro momento significativo è stato il duetto con PierC in Buttalo Via, brano che Gabbani ha scritto per Mina.

Il pubblico presente ha vissuto uno spettacolo di oltre due ore, durante il quale Francesco Gabbani ha emozionato e divertito Livorno con la sua energia e la straordinaria capacità di coinvolgere, fondendo intensità e leggerezza in ogni momento del concerto.

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