Nigiotti, “Cenerentola” diventa disco d’oro

La soddisfazione del cantautore livornese: "È un disco che per me vale tutto perché è stato il passaggio da sperare di fare musica come mestiere a farlo davvero. Un disco che mi sono scritto in salotto senza neanche sapere a chi farlo ascoltare"

Un risultato importantissimo per Enrico Nigiotti che sta vivendo un periodo davvero… d’oro! Ed è dello stesso metallo il certificato per il suo album “Cenerentola” che arriva in queste ultime ore direttamente dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

“È un disco che per me vale tutto – scrive il cantautore livornese sulla sua pagina Instagram – perché è stato il passaggio da sperare di fare musica come mestiere a farlo davvero. Un disco che mi sono scritto in salotto senza neanche sapere a chi farlo ascoltare. “Perché l’argento sai si beve ma l’oro si aspetta” (così dice il poeta). Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questo disco, a tutte quelle che ci hanno creduto ed a tutte quelle che lo stanno ascoltando”.

L’album è uscito il 14 settembre del 2018 e al suo interno ci sono in tutto 12 canzoni che, a distanza di anni, stanno spopolando nelle playlist e negli streaming di oggi come Tuo per sempre, hit tornata “virale” grazie ai social negli ultimi tempi, l’ormai storica L’amore è che consentì a Enrico di farsi conoscere al grande pubblico ad X-Factor, ma anche Bomba dopo bomba, la bellissima Complici cantata in duetto con l’immensa Gianna Nannini, Nel silenzio di mille parole e Campari Soda. Canzoni che con il tempo hanno segnato un vero e proprio solco sul binario della musica cantautoriale italiana e di cui Enrico Nigiotti è, ormai, autorevole firma.

