Nigiotti conquista Livorno: settemila cuori al Modigliani Forum per il suo primo sold out

Dai duetti con Gianna Nannini, Alfa, Olly e Juli all'emozione di "Nonno Hollywood": oltre due ore di musica, ospiti e lacrime per il ritorno del Nigio nella sua città. Un abbraccio da 7mila persone che resterà nella storia del suo tour

di Giacomo Niccolini

Bisogna essere proprio dei Maledetti Innamorati per riempire il Modigliani Forum con settemila cuori che battono all’unisono, per tornare “A Casa” davanti alla tua gente ed emozionarsi come un bambino mentre canti la canzone dedicata a tuo nonno, per parlare di Livorno che per te “è meglio di San Siro”, per portare sul palco i migliori artisti del panorama della musica italiana come Gianna Nannini, Alfa, Olly e Juli. Bisogna proprio sedersi davanti al porto e ascoltare il mare per capire cosa ci viene in mente guardando quelle onde. Enrico Nigiotti torna davanti alla sua Livorno. Lo fa in grande stile. Con un palazzetto che strabocca, gremito fino all’inverosimile. Primo palazzetto della sua vita e primo sold out. E che sold out!

Una giostra di emozioni per oltre due ore di filata di canzoni e musica, di parole e groppi in gola. Proprio come quando su Nonno Hollywood ha lasciato cantare tutti perché forse era troppo anche per chi, come lui, è abituato a mangiare pane e palcoscenico. Ma si sa, il cuore ha regole tutte sue. E sfido chiunque a non farsi inumidire gli occhi quando un muro di gente canta quelle stesse frasi che hai scritto in camera tua, alla luce calda di un abat jour magari mentre il mondo dorme, soppesando l’anima su di un foglio. Nigio è così, ha gli occhi di un bambino per la prima volta a Disneyland e guarda innamorato il suo pubblico. “Non so cosa dire, davvero. Sono emozionatissimo ed è bellissimo”. Una frase che Enrico ripete più e più volte.

“Nigio, Nigio, Nigio, Nigio!”, i settemila non mancano di farsi sentire. Enrico si batte la mano sul petto, come fece la prima volta a Sanremo, di notte quando tutta Italia ascoltò la sua Livorno che Nonno Hollywood sapeva raccontare benissimo.

Sul palco è una sfilata di grandi artisti. “Complici” con Gianna, “En e Xanax” con Alfa, “Noi disillusi” con Juli e “Sulla stessa Barca” con Olly. E il pubblico che impazzisce. “Ora non conosco più nessuno eh, se volete posso chiamare il mi’ babbo”, ruzza Enrico, come si dice qui all’ombra dei Quattro Mori, sul palco insieme a quella folla che è venuta lì per applaudire il figlio di una Livorno artistica che ogni volta non manca di ricordarlo con i suoi migliori volti. E Nigio ne è un chiaro, bellissimo e romanticissimo esempio.

E poi ci sono le sue canzoni, quelle di sempre che hanno fatto da colonna sonora ai baci in macchina, alle promesse di amore come quella che avviene a pochi metri dal palco. Qualcuno sulle note di Enrico chiede alla sua ragazza di sposarlo. Ed è bellissimo così.

E poi ci sono le ultime come “Mina Vagante” che hanno infiammato il Modigliani Forum,

E poi c’è la festa. Nel backstage il dolce, i brindisi, gli abbracci della sua gente, degli amici. C’è la voglia di abbracciarsi. Potere della musica. E si va a letto con un solco lungo il viso, come una specie di sorriso. E, di questi tempi, ci sembra una gran cosa davvero. Grazie Nigio.

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