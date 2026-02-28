Nigiotti e Alfa, blister d’amore all’Ariston: la cura in note contro le paure del mondo
Alla serata delle cover di Sanremo l’intesa tra il cantautore labronico e il collega genovese accende il teatro con una rilettura intensa e contemporanea: tra salute mentale, poesia e mare negli occhi
“In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore”. Nigiotti graffia. Perfetto. Caldo e avvolgente come sa far lui. Una coperta di lana contro le insicurezze del mondo. Alfa risponde sbarazzino e diretto come una spada che viviseziona i mali del secolo, snocciolando un “bugiardino-rap” con la classica formula prima di assumere leggere attentamente. Livorno-Genova sul palco. Libeccio e Salmastro. En e Xanax. Un binomio perfetto. Il capolavoro di Samuele Bersani del 2013 è portato alla ribalta in maniera magistrale e “spaccacuore”, per usare un bersanismo, da questo duetto inedito che se la gioca così per la serata delle cover di Sanremo. Sul palco Enrico sale insieme al collega genovese per diciottesimo. Sono circa le 23,30 di un venerdì di fine febbraio. Qualcuno già sonnecchia, qualcuno sta facendo serata fuori nelle strade di Livorno o a casa di amici. Tutti aspettano Nigio. Perché Livorno è ancora una volta sul quel palco con il suo figlio più vero, “il bimbo kleenex” come scherzando si definisce lui. Quello che si alza e vede il mare.
E ancora una volta va in scena la magia. Un’alchimia vera e propria. Si parla di sanità mentale e si fa con la delicatezza di un tramonto sul viale Italia e con la forza dei cavalloni della Terrazza Mascagni. Ti entra dentro piano e ti spacca tutto. Incrina quello che c’è. Perché la musica, quella bella, fa così. E davanti al peso del mondo si risponde sempre con l’amore. Sempre. Perché, come snocciola Alfa “L’amore può diventare il migliore dei calmanti/Può causare dipendenza a chi non sa vivere senza/A chi già si sente oltre la sua data di scadenza”.
E allora via veloci tutti in queste speciali farmacie a cercare pillole d’amore. Sul palco dell’Ariston un bel “blister di Nigio-Alfa”. Mi raccomando: assumere senza precauzioni. Anzi. Abbondare, prima e dopo i pasti, prima di andare a letto e al mattino. Perché non esistono controindicazioni all’amore.
Il testo completo della cover cantata da Enrico Nigiotti e Alfa
En e Xanax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico
e subito filarono all’unisono
Lei la figlia di una americana trapiantata a Roma
e lui un figlio di puttana ormai disoccupata
En e Xanax si tranquillizzavano con le loro lingue al gusto di
medicina amara e chiodi di garofano
Lei per strada e lui rubava i libri della biblioteca
e poi glieli leggeva seduto sopra un cofano
Se non ti spaventerai con le mie paure
un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle
In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore
e su di me puoi contare per una rivoluzione
Tu hai l’anima che io vorrei avere
Prima di assumere leggere attentamente
Indicato per i casi di paura ricorrente
Ansia persistente, distacco dal presente
Cuore accelerato sotto il peso della mente
Per chi dorme, sogna peggio
e poi si sveglia stanco
E gli sembra enorme il letto
se non c’è nessuno accanto
Perché quando si fa buio,
i pensieri più pesanti
L’amore può diventare il migliore dei calmanti
Può causare dipendenza a chi non sa vivere senza
A chi già si sente oltre la sua data di scadenza
A chi cerca un equilibrio,
almeno un punto di partenza
E sogna di essere normale,
soltanto di essere normale
Ma la normalità a me mi sembra una follia
Magari l’invenzione di chi ha poca fantasia
Alla fine se ci pensi è strano
Le persone normali sono quelle che non conosciamo
Se non ti spaventerai con le mie paure
un giorno che mi dirai le tue troveremo il modo di rimuoverle
In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore
e su di me puoi contare per una rivoluzione
Tu hai l’anima che io vorrei avere
En e Xanax quando litigavano avrebbero potuto
fermare anche il traffico di New York o uccidersi al telefono
Lei si calmava, lui la ritrovava nuda sulla sedia
e poi sovrapponevano il battito cardiaco
Riproduzione riservata ©
