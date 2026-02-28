Nigiotti e Alfa, blister d’amore all’Ariston: la cura in note contro le paure del mondo

Alla serata delle cover di Sanremo l’intesa tra il cantautore labronico e il collega genovese accende il teatro con una rilettura intensa e contemporanea: tra salute mentale, poesia e mare negli occhi

di Giacomo Niccolini

“In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore”. Nigiotti graffia. Perfetto. Caldo e avvolgente come sa far lui. Una coperta di lana contro le insicurezze del mondo. Alfa risponde sbarazzino e diretto come una spada che viviseziona i mali del secolo, snocciolando un “bugiardino-rap” con la classica formula prima di assumere leggere attentamente. Livorno-Genova sul palco. Libeccio e Salmastro. En e Xanax. Un binomio perfetto. Il capolavoro di Samuele Bersani del 2013 è portato alla ribalta in maniera magistrale e “spaccacuore”, per usare un bersanismo, da questo duetto inedito che se la gioca così per la serata delle cover di Sanremo. Sul palco Enrico sale insieme al collega genovese per diciottesimo. Sono circa le 23,30 di un venerdì di fine febbraio. Qualcuno già sonnecchia, qualcuno sta facendo serata fuori nelle strade di Livorno o a casa di amici. Tutti aspettano Nigio. Perché Livorno è ancora una volta sul quel palco con il suo figlio più vero, “il bimbo kleenex” come scherzando si definisce lui. Quello che si alza e vede il mare.

E ancora una volta va in scena la magia. Un’alchimia vera e propria. Si parla di sanità mentale e si fa con la delicatezza di un tramonto sul viale Italia e con la forza dei cavalloni della Terrazza Mascagni. Ti entra dentro piano e ti spacca tutto. Incrina quello che c’è. Perché la musica, quella bella, fa così. E davanti al peso del mondo si risponde sempre con l’amore. Sempre. Perché, come snocciola Alfa “L’amore può diventare il migliore dei calmanti/Può causare dipendenza a chi non sa vivere senza/A chi già si sente oltre la sua data di scadenza”.

E allora via veloci tutti in queste speciali farmacie a cercare pillole d’amore. Sul palco dell’Ariston un bel “blister di Nigio-Alfa”. Mi raccomando: assumere senza precauzioni. Anzi. Abbondare, prima e dopo i pasti, prima di andare a letto e al mattino. Perché non esistono controindicazioni all’amore.

Il testo completo della cover cantata da Enrico Nigiotti e Alfa

En e Xanax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico

e subito filarono all’unisono

Lei la figlia di una americana trapiantata a Roma

e lui un figlio di puttana ormai disoccupata

En e Xanax si tranquillizzavano con le loro lingue al gusto di

medicina amara e chiodi di garofano

Lei per strada e lui rubava i libri della biblioteca

e poi glieli leggeva seduto sopra un cofano

Se non ti spaventerai con le mie paure

un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle

In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore

e su di me puoi contare per una rivoluzione

Tu hai l’anima che io vorrei avere

Prima di assumere leggere attentamente

Indicato per i casi di paura ricorrente

Ansia persistente, distacco dal presente

Cuore accelerato sotto il peso della mente

Per chi dorme, sogna peggio

e poi si sveglia stanco

E gli sembra enorme il letto

se non c’è nessuno accanto

Perché quando si fa buio,

i pensieri più pesanti

L’amore può diventare il migliore dei calmanti

Può causare dipendenza a chi non sa vivere senza

A chi già si sente oltre la sua data di scadenza

A chi cerca un equilibrio,

almeno un punto di partenza

E sogna di essere normale,

soltanto di essere normale

Ma la normalità a me mi sembra una follia

Magari l’invenzione di chi ha poca fantasia

Alla fine se ci pensi è strano

Le persone normali sono quelle che non conosciamo

Se non ti spaventerai con le mie paure

un giorno che mi dirai le tue troveremo il modo di rimuoverle

In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore

e su di me puoi contare per una rivoluzione

Tu hai l’anima che io vorrei avere

En e Xanax quando litigavano avrebbero potuto

fermare anche il traffico di New York o uccidersi al telefono

Lei si calmava, lui la ritrovava nuda sulla sedia

e poi sovrapponevano il battito cardiaco

