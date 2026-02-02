Nigiotti, il 13 marzo esce il nuovo album “Maledetti innamorati”

Enrico Nigiotti ritorna al Festival di Sanremo per presentare “Ogni volta che non so volare”, una canzone che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Un amore che accoglie le fragilità, dà forza nei momenti di difficoltà e ricorda quanto sia umano cadere e rialzarsi grazie alle persone che ci restano accanto. Un messaggio semplice e diretto, che invita a riscoprire l’autenticità in un mondo spesso più attento all’apparenza.

“Ogni volta che non so volare” farà parte del suo sesto album in studio, che si intitolerà “Maledetti Innamorati” e verrà pubblicato il 13 marzo. Il nuovo disco raccoglie 11 canzoni e prende forma a partire da brani scritti nell’arco degli ultimi due anni, un tempo lungo e denso in cui la vita di Nigiotti ha attraversato una profonda trasformazione. Un periodo fatto di cambiamenti, in cui lo sguardo sul mondo, sugli affetti e su sé stesso ha iniziato a mutare. È un tempo che arriva dopo la nascita dei suoi due figli, un passaggio capace di rimettere tutto in prospettiva, di riscrivere le priorità e di restituire valore alle cose essenziali.

Il disco nasce così dall’urgenza di raccontarsi con sincerità, lasciando spazio alle fragilità, alle domande aperte, alle cadute e alle ripartenze. Le canzoni attraversano l’amore in tutte le sue forme: quello che salva, quello che ferisce, quello che cambia, diventando il diario emotivo di un uomo e di un artista che ha scelto di rallentare, osservare e ascoltare.

“Maledetti Innamorati” segna anche l’inizio di un nuovo cammino discografico, più libero e consapevole, in cui la scrittura si fa essenziale e autentica, capace di tenere insieme la leggerezza e il peso delle cose importanti. È un disco che racconta il coraggio di cambiare, di mettersi in discussione e di continuare ad andare avanti anche quando tutto sembra chiedere una direzione diversa, “con la testa tra le nuvole e la terra sotto ai piedi” come direbbe l’artista.

All’interno della tracklist trova spazio anche “L’amore è / L’amore va”, l’unico pezzo con un ospite del disco. Nato dall’unione di una canzone già edita di Olly e di una di Nigiotti , proprio quella grazie alla quale i due si sono conosciuti e poi ritrovati, il brano racconta un legame autentico e suggella un’amicizia: due storie e due voci che si incontrano e si fondono in un’ unica canzone.

Per questo progetto Nigiotti ha lavorato al fianco di tre produttori: Juli, Celo ed Enrico Brun. “Maledetti Innamorati”, già disponibile in pre-order (http://Columbia.lnk.to/MaledettiInnamorati), verrà pubblicato da Columbia Records / Sony Music Italy in digitale e nei formati CD e vinile.

Prima di salire sul palco dell’Ariston, Enrico Nigiotti porta la sua musica nei teatri italiani con “Maledetti Innamorati”, un tour già completamente sold out e prodotto da A1 Concerti, che si concluderà il 5 febbraio. Sul palco Nigiotti dà il meglio di sé: la sua voce calda, le corde della chitarra e le melodie delle sue canzoni si fondono in spettacoli autentici, fatti di emozioni sincere e momenti condivisi con il pubblico, dove la musica resta sempre protagonista. Il tour alterna momenti di grande energia a passaggi acustici intensi, in cui l’intimità della musica emerge in tutta la sua forza. Oltre alla sensibilità come compositore e autore, Nigiotti si distingue infatti per la straordinaria abilità di performer. Sul palco trasforma ogni brano in un momento speciale, coinvolgendo ed emozionando il pubblico con la sua presenza e la capacità di comunicare emozioni profonde attraverso la musica. In questo senso, il tour è anche un vero e proprio “riscaldamento” in vista dell’Ariston, dove porterà tutta la sua energia e autenticità.

La storia di Nigiotti con il Festival inizia nel 2015, quando partecipa tra le Nuove Proposte con Qualcosa da decidere. Nel 2019 torna tra i Big con Nonno Hollywood, brano certificato disco d’oro e vincitore del prestigioso Premio Lunezia per il valore musico-letterario del testo. Nel 2020 partecipa con Baciami adesso, anch’esso certificato disco d’oro e contenuto nel suo quarto album in studio, Nigio. La musica di ‘Ogni volta che non so volare’, disponibile in pre-save al link http://columbia.lnk.to/Ognivoltachenonsovolare , è stata composta da Enrico Nigiotti e Fabiano Pagnozzi, mentre il testo è scritto da Nigiotti in collaborazione con Pacifico. La produzione del brano è a cura di Enrico Brun.

Nella serata delle cover, Enrico Nigiotti duetterà con Alfa in “En e Xanax”, brano iconico di Samuele Bersani, uno dei cantautori più profondi e sensibili della musica italiana. Una canzone che racconta come la chimica umana, quella che nasce dall’incontro e dall’abbraccio di due fragilità, possa essere più potente di qualsiasi chimica farmacologica: En e Xanax diventano così due persone che, unite, trasformano l’amore in una forza condivisa.

Cantautore carismatico, penna sensibile e voce tra le più autentiche del panorama musicale italiano, Nigiotti ha costruito un percorso costellato di importanti collaborazioni, tra cui Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini e Olly. Sul palco Enrico esprime una presenza naturale e carismatica, mai costruita, capace di far arrivare la sua verità con immediatezza e senza artifici creando un contatto immediato con il pubblico.

