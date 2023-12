Nigiotti incanta Firenze con il suo Unplugged

Il cantautore labronico chiude il suo mini-tour acustico dopo le tappe di Roma e Milano con l'appuntamento andato in scena il 13 dicembre al Teatro Puccini di Firenze. Tutto esaurito per il Nigio che ha regalato un concerto vero, senza veli, con musica, emozioni e tanti aneddoti che ha regalato ai fan in un teatro da tutto esaurito

di Giacomo Niccolini

Un po’ sottovoce, come in un salotto di casa quando ormai si è fatta una certa, un po’ gridato con tutti quei grammi di cuore e voce che solo il Nigio sa spalmare sul pentagramma delle emozioni. Il concerto di Enrico Nigiotti al Teatro Puccini di Firenze è stato un soffio caldo, una coperta avvolgente, un busso all’anima, che ha tenuto stretti gli oltre 600 spettatori che non hanno lasciato un posto libero su quelle poltroncine rosse. Un’ora e quaranta, quasi due, di musica e racconti. Un modo per tornare connesso con chi gli ha sempre voluto bene, con il suo pubblico, quello vero, quello che piace a Enrico che si emoziona e suda sul palco, che non si risparmia. Ma anche un Enrico che si svela per il “bimbo” (a Livorno siamo tutti bimbi fino a 80 anni) della porta accanto, quello che vedi sull’asciugamano a Chioma l’estate, quello che vedi portare a spasso il cane sul lungomare della sua amata città o i suoi gemellini in passeggino in giro.

Si chiude così a pochi chilometri da casa il mini-tour che ha visto il ritorno sul palcoscenico live del cantautore livornese in questo dicembre 2023. Prima Roma, poi Milano e infine il 13 dicembre a Firenze.

Sul palcoscenico poche cose. Quelle che servono per far star bene. Una sedia, tante chitarre e una tastiera. Nigio non è solo. Con lui ci sono due grandi geni della musica che, on stage, mettono tutto il carisma necessario per completare il quadro di un concerto che profuma di casa e rispolvera tutto il mare che ognuno ha dentro di sé. Alla chitarra Mattia Tedesco che duetta in musica con Enrico alla perfezione. L’intesa è sincera e reale. Le chitarre cantano. Spettacolo nello spettacolo. Alla tastiera Fabio Pagnozzi trasforma la magia in realtà. Amalgama e impasta. E sforna tutto cristallino. Al resto ci pensa Enrico. Con la sua voce impeccabile. Con il suo modo di fare.

Sapete una cosa? Cenerentola ora è cresciuta, adesso sul palco c’è un artista maturo, a tutto tondo, che sa parlare con la sua gente, che sa tenere il palco intrattenendo e giocando, che sa cantare e toccare le corde giuste, che non ha paura di sbagliare e si lancia… così, regalando a chi lo ascolta il meglio di un volo tra le nuvole senza paracadute perché il paracadute, alla fine, sono le emozioni… e quando ci sono quelle… non si sbaglia mai.

Si sta bene su quelle poltrone ad ascoltarlo proprio perché sembra di essere sul divano di casa con un amico (bravo) che suona la chitarra, che ti guarda negli occhi e ti dice: “facciamo questa?” e tutti giù a cantare insieme. Nell’aria c’è L’Amore è con cui parte e con cui chiude come un cerchio, una magistrale interpretazione di Nonno Hollywood iniziata con lo sguardo all’insù e terminata con tutto se stesso. Ma c’è anche Complici, Baciami Adesso e la sua ultima e bellissima Ninnananna dedicata ai suoi bimbi Duccio e Maso. Ma ci sono anche le storie belle come quella che spiega la nascita di Qualcosa da decidere. Anno 2014, una sera a casa dell’amico inseparabile Samu (presente in platea ieri sera con tutto il Clan Nigiotti form Livorno con amore) davanti a un filetto di platessa scongelato e “al vino del mi’ nonno, quelli di campagna che dopo due sorsi ti ha già portato dove volevi arrivare”. Metti una chitarra e un pianoforte, “con l’unico giro di piano che Samu forse sa fare”, ed il gioco è fatto. Ci sono gli aneddoti. Le luci di scena modellano e fanno da cornice al quadro verista di musica e parole. C’è tempo anche per regalare ai fan una piccola perla: un inedito intitolato “In punta di piedi”, una chicca che non vediamo l’ora di riascoltare quanto prima sulla riva del nostro personalissimo mare… Intanto queste onde cullano il ritorno dal vivo del cantautore. Davanti c’è ancora un oceano da esplorare. E il Nigio, siamo sicuri, sarà capitano coraggioso di questo veliero fatto di musica e parole…

