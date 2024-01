Nigiotti live per la prima volta nei club italiani. E a maggio arriva al The Cage

La data scelta da Enrico Nigiotti per riportare a casa la sua musica è quella di venerdì 17 maggio. L'artista labronico a QuiLivorno.it: "sarà un cantare insieme le canzoni, scoprire con chi mi viene a vedere cose nuove ma anche parlare insieme a chi mi segue, raccontare come sono nate alcune canzoni, aneddoti simpatici con un omaggio ad un grande cantautore. Sarà come se fossimo tutti a cena insieme, poi prendo la chitarra e cantiamo..."

di Giacomo Niccolini

Per la prima volta nei club italiani e non nei teatri, e per la prima volta al The Cage Club di Mimmo Rosa e Toto Barbato. La data scelta da Enrico Nigiotti per riportare a casa la sua musica è quella di venerdì 17 maggio. Torna così a Livorno, nella sua Livorno, dopo l’ultima apparizione fatta al Goldoni nel gennaio del 2022 quando riaprirono i teatri dopo le chiusure dettate dal Covid (clicca qui per i biglietti del suo nuovo tour nei club).

“Io non ho mai fatto tournée nei club – spiega il Nigio a QuiLivorno.it – Ho sempre fatto tour nei teatri. Ma a dicembre scorso ho iniziato questa piccola parentesi di questo mini-tour di unplugged tra Roma, Milano e Firenze ed è andata benissimo. Davvero al di là di ogni più rosea aspettativa. C’è stata una risposta bellissima da parte del pubblico. Così ho scelto di continuare la cosa. Ma visto che siamo un trio (Enrico Nigiotti con Mattia Tedesco alla chitarra e Fabio Pagnozzi alle tastiere, ndr), ed è una cosa estremamente intima, ho deciso di provare a fare un primo tour nei club, perché nonostante ami i teatri, e continuerò a fare live nei teatri in futuro, nei club c’è quel respiro addosso in più. Nei club sei proprio appiccicato al pubblico. Era una voglia che volevo levarmi e l’ho fatto”.

E una volta che scegli di fare un tour nei teatri e sei livornese non poteva mancare una tappa nel live club per eccellenza: il The Cage. “Ovviamente il Cage a Livorno è importante per me perché l’ho sempre vissuto da ragazzo che ci andava, oltre che a vedere i concerti, anche come frequentatore serale con gli amici per una bevuta. Per cui la scelta di fare una data al Cage per me è stata una cosa molto romantica, in qualche modo”.

E poi un’emozione unica perché anche per Nigiotti sarà la prima volta. “Non ho mai suonato al Cage. Sarà una cosa molto bella, ve lo garantisco – spiega il cantautore livornese ai lettori di QuiLivorno.it – Questo tour è la voglia di mettere dei vestiti nuovi alle canzoni che la gente già conosce e, come è stato a dicembre, ci saranno anche canzoni nuove che farò ascoltare per la prima volta. Sicuramente poi ci sarà un altro singolo. Ci sarà quindi musica nuova da sentire”.

“Che tipo di spettacolo sarà? Secondo me sarà un bello spettacolo – conclude Nigiotti – perché sarà un cantare insieme le canzoni, scoprire con chi mi viene a vedere cose nuove ma anche parlare insieme a chi mi segue, raccontare come sono nate alcune canzoni, aneddoti simpatici con un omaggio ad un grande cantautore. Rispetto a dicembre comunque cambierò anche la scaletta e quindi sarà ancora diverso rispetto a qualche mese fa. Sarà come se fossimo tutti a cena insieme, poi prendo la chitarra e cantiamo…”.

Il calendario dei live di Enrico Nigiotti nel mese di maggio

2 maggio 2024: Roma – Largo Venue

7 maggio 2024: Bologna – Locomotiv Club

9 maggio 2024: Torino – Hiroshima Mon Amour

10 maggio 2024: Padova – Hall

14 maggio 2024: Milano – Santeria Toscana 31

17 maggio 2024: Livorno – The Cage

24 maggio 2024: Firenze – Viper Club

