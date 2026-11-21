Nigiotti, primo palazzetto ed è subito sold out: stasera il Modigliani abbraccia il suo “Nigio”

Stasera il cantautore livornese si esibisce per la prima volta in un palazzetto, davanti a un Forum tutto esaurito. Un evento speciale, “A Casa”, per tornare nella sua città dopo Sanremo e il successo di “Maledetti innamorati”. E chissà che non ci sia anche una sorpresa...

di Giacomo Niccolini

Ci sono concerti che valgono più di una semplice tappa in calendario. Per Enrico Nigiotti, quello di stasera al Modigliani Forum (inizio ore 21) è uno di questi. Il cantautore livornese torna nella sua città per un appuntamento speciale, intitolato “A Casa”, e lo fa nel modo più bello: con il palazzetto completamente esaurito pronto a riabbracciare il “bimbo” di Antignano e del viale Italia, quello che trovi a spasso con i cani in zona Terrazza Mascagni, il babbo di Duccio e Maso, quello che si concede una “Siusky” a Chioma d’estate quando i numerosi impegni glielo concedono.

Una serata che segna anche una prima volta importante nella carriera di Nigio: il suo primo concerto in un palazzetto. Abituato a esibirsi nei teatri e nei club, Nigiotti si misura con una dimensione nuova, quella di un grande impianto, e lo fa partendo proprio da casa sua. Con il Modigliani Forum pronto ad accoglierlo e il pubblico livornese già in fibrillazione.

L’ultimo incontro ravvicinato con i fan livornesi risale allo scorso marzo, quando Nigiotti era salito sul palco del The Cage per un appuntamento speciale dedicato all’uscita del nuovo album, “Maledetti innamorati”. Sempre al The Cage, nel 2024, aveva fatto tappa con il suo tour nei club.

Per ritrovare invece un suo concerto in città bisogna tornare al 12 gennaio 2022, quando Nigiotti si esibì al Teatro Goldoni in una serata dal significato particolare. Era infatti uno dei primi concerti senza l’obbligo dei dispositivi di protezione individuale dopo la fase più difficile della pandemia. Un ritorno alla normalità anche attraverso la musica, con il teatro gremito.

Adesso la cornice è decisamente più grande. Nigiotti arriva a questo appuntamento forte del nuovo album, “Maledetti innamorati”, ormai da mesi presente nelle playlist e sulle piattaforme digitali, e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso febbraio.

Pochi giorni fa è uscito anche il suo ultimo singolo, “Mina vagante”, un brano che prende ispirazione da un video girato nel carcere di Bollate e che affronta il tema della vita dei detenuti e delle seconde possibilità.

E poi c’è una possibile sorpresa che potrebbe rendere la serata ancora più speciale. Nigiotti è stato più volte ospite dei concerti di Olly, quando il giovane artista si è esibito nei dintorni. E Olly di recente ha contraccambiato il piacere quando il Nigio arrivò nella “sua” Genova. Chissà quindi che anche questa volta non sia proprio Olly a ricambiare il favore, salendo sul palco del Modigliani Forum per una sorpresa al suo amico livornese. Per ora è soltanto una suggestione, ma la domanda è inevitabile: stasera ci sarà anche lui?

Intanto, una certezza c’è già: il primo palazzetto di Enrico Nigiotti è tutto esaurito. E Livorno è pronta a riabbracciare il suo Nigio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©