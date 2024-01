Nigiotti racconta l’amore “In punta di piedi”. “Il testo? Scritto in viaggio. Presto tornerò al Goldoni”

In foto un fotogramma del video "In Punta di Piedi" del regista Fabrizio Cestari

Il cantautore livornese si racconta a QuiLivorno.it: "Il cantautore labronico è uscito con una nuova hit "In punta di piedi" iniziata a scrivere nel novembre 2022. "La musica l'ho scritta con il mio pianista. Il testo tra il Trentino e Livorno e nei viaggi in treno. Avevo bisogno di uscire di nuovo con una canzone d'amore. L'ultima era Baciami Adesso e risaliva al 2020. Non amo chiamarlo singolo, per me è un tassello di questa avventura. Dal vivo nella mia città? Torno presto e verrò al Goldoni"

di Giacomo Niccolini

Perché le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate, è colpa delle canzoni se non mi scordo di te. Enrico Nigiotti parte alla grande in questo 2024 con “In punta di piedi” il nuovo singolo dopo la bellissima “Ninnananna” dedicata ai suoi due gemelli. Una canzone d’amore che torna prepotente nelle playlist e nelle radio e che soprattutto fa fatica a uscire dalla testa con il suo ritmo ipnotico e dolce. Un nuovo singolo per il Nigio dunque, che però lui stesso non ama definire tale. “Non mi piace chiamarli singoli – spiega il cantautore a QuiLivorno.it – Preferisco chiamarlo un nuovo tassello di un viaggio che ho costruito in questi due anni in cui mi sono voluto fermare. In questo periodo che io definisco di semina, mi sono fermato per scrivere cose nuove e ho viaggiato anche un po’ per scrivere”.

Un brano che parte quindi da lontano, dal novembre 2022, quando Enrico prende armi e bagagli e va in montagna portandosi dietro il “suo” pianista di fiducia e di riferimento, Fabiano Pagnozzi, che ormai segue il cantante livornese in tutto e per tutto. “Avevo della musica nuova da fargli sentire per poter provare a organizzarla a ordinarla, per vedere se usciva qualcosa di buono. Mi piaceva l’idea di scrivere qualcosa anche al piano che io non so suonare benissimo. E così abbiamo fatto. Dal nulla c’era questa idea di questa musica e per primo abbiamo quindi scritto la musica. Io poi come faccio spesso mando prima la musica, butto giù qualche parola, cerco la melodia della voce ma il testo poi me lo mangio un po’, me lo devo masticare. Tanto è vero che la prima strofa era inizialmente completamente diversa e l’ho cambiata all’ultimo”.

Un pezzo dunque nato in viaggio. È così?

“Sì esatto soprattutto per quanto riguarda come dicevo le parole, un testo che nasce tra il Trentino, Livorno e durante i viaggi che faccio. I testi, infatti, li inseguo nei periodi morti dei viaggi che faccio magari in treno. Se devo scrivere è perfetto. Magari mi guardo un film, nasce un’idea, e butto giù una frase e cambio quello che c’è da cambiare”.

Come mai a distanza di due mesi hai scelto di uscire con una nuova canzone?

“Nessuna regola a dire il vero. Come ho detto è un nuovo tassello. Non era detto che uscissi subito. Non è una canzone che calpesta quella di prima proprio perché io non sto inseguendo niente. Ho scritto per un po’ e adesso voglio semplicemente far uscire le canzoni che voglio io e quando voglio io. Senza regole. Questa è una canzone d’amore. Ne avevo voglia. Era tanto tempo che non uscivo con una canzone d’amore. L’ultima risaliva al 2020 con Baciami Adesso, pensa un po’. Mi piaceva l’idea che ci fosse un ciclo”.

Di cosa parla questa canzone?

“Parla di quelle situazioni in cui magari ti ritrovi improvvisamente in quella via, senti un profumo, ascolti una musica, quei déjà vu che ti riportano a quelle cose vissute a una persona che hai vissuto e a cui hai voluto bene. E in questo caso si parla di canzoni. Che riportano inevitabilmente a una persona o a una situazione. Ognuno di noi, credo, abbia una canzone che rappresenta una storia che ha avuto. Magari non perché la canzone parla di quella storia lì, ma solo perché può essere stata il sottofondo di qualcosa di speciale che qualcuno ha vissuto, come alcuni sapori e alcuni sapori ti riportano alla mente qualcosa di infantile e adolescenziali. Credo molto nei sensi”.

E per il futuro? Ti rivedremo presto anche qui a Livorno dal vivo?

“Guardate… il mini tour unplugged è andato da Dio… ma veramente da Dio. E ne sono strafelice. E adesso quindi stiamo valutando se fare una sorta di secondo tempo, di prolungarlo un po’… vorrò fare sicuramente una tappa a Livorno e ovviamente non potrà mancare il Goldoni dove potrò riabbracciare tutta la mia città”.

Qua sotto il video uscito il 10 gennaio

Produzione: ROCKETT, Emanuela Di Giammarco & Fabrizio Cestari

Starring: Bianca Panconi

Regia: Fabrizio Cestari DOP/Operatore: Leonardo Cestari

Assistente Operatore: Giuliano Gastaldi

Edit: Fabrizio Cestari

Grooming: Emanuela Di Giammarco using Sisley Paris

Thanks to: Studio Segre, Sara Battelli



