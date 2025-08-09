Nigiotti riabbraccia la sua Livorno. Sold out per Enrico a Castello Pasquini

Standing ovation sulle note di Nonno Hollywood proprio nel giorno del settimo anniversario della scomparsa del nonno del cantautore livornese. "Per me è stato un brivido ed un emozione immensa vedere tutti in piedi per questa canzone. Finalmente a casa". E il Nigio ringrazia i suoi genitori "per avermi fatto nascere a Livorno"

di Giacomo Niccolini

“Mi manca la Livorno che sai raccontare… stasera chiudo gli occhi ma non dormirò” . Ed è proprio vero. Chissà se dopo un concerto così, così vero, così sentito e così particolare il Nigio avrà avuto modo di riposare un po’. Perché il cuore va forte con duemila persone che si alzano in piedi e cantano la tua canzone. E i pensieri non si fermano proprio, si rincorrono magari impedendoti di dormire. Perché poi, tra le tante cose di una serata “tra le più belle della mia vita”, dirà il Nigio a fine show, proprio la canzone che hai dedicato a tuo nonno, proprio nel giorno del settimo anniversario della sua scomparsa, beh tutti si alzano in piedi e la cantano. Come se qualcosa avesse fatto scattare una molla da sotto quelle sedie. Nonno Tommaso, per tutta Italia ormai “Nonno Hollywood”, ne siamo sicuri… era sul palco con Enrico. Senza dubbio. E avrà sorriso, alzando un calice al vento.

Enrico Nigiotti riabbraccia così la sua terra, la sua Livorno, i suoi affetti più cari all’ombra di un Castello Pasquini sold out. Gremito. “Zibillo”, dirà lui emozionato a fine spettacolo. Un abbraccio lungo due ore che ha tenuto incollati gli spettatori con gli occhi e con il cuore a quel palcoscenico dove “Il Nigio” si è messo nuovamente a nudo con la sua anima gentile e graffiante allo stesso tempo. “I miei amici dopo che ho cantato per la prima volta Nonno Hollywood a Sanremo mi chiamavano il bimbo Kleenex, fai piange tutti mi dicevano”, scherza il Nigio sul palco. Ma c’è tempo anche per riflettere perché “sognare è come fare un passo verso l’orizzonte che si allontana contemporaneamente di un passo. E allora perché sognare? Per continuare a vivere, perché sognare è necessario”, per tenere la barra dritta, per non smarrirsi.

“Volevo aprire un chiringuito alle Canarie”, dice Enrico al suo pubblico. “Poi in cucina una volta ho scritto di getto L’Amore è. Ed ho sentito che con questa canzone dovevo provare a fare qualcosa. Per me a quei tempi vivere di musica era come camminare sull’acqua: impossibile, un sogno. Adesso è vero”.

“Ringrazio i miei genitori che mi hanno fatto nascere a Livorno. Dai un minuto di campanilismo concedetemelo… Ma ringrazio anche tutti quelli che hanno fatto dei chilometri per venire a vedermi – continua Enrico – Perché il pubblico è il marito dell’arte e, senza di voi, non sarebbe possibile”.

Nigiotti sul palco è perfetto. Dolce e forte quando serve. Il controllo della sua voce è preciso come una spada. Non sbaglia nulla. Sembra di mettere “play” alla playlist su Spotify. E regala emozioni su emozioni, rimescolando anche qualche nota e qualche melodia dei suoi successi più ascoltati, tipico dei grandi cantautori nei live. Si canta e perché no, qualche guancia si bagna. Qualcuno si bacia, qualcuno si abbraccia. Qualcuno balla e registra la sua canzone preferita. Ci sono tutte le sue hit, dalle recenti alle prime di Cenerentola come Campari Soda e Devo Prendere il Sole, Bomba dopo Bomba e Complici (senza Gianna Nannini che, scherzando, fa credere sia pronta a salire sul palco ma invece…). C’è la dolcissima Ninnananna che dedica ancora una volta a Duccio e Maso, i suoi due gemellini. Fino a Tu sei Per Me e la più recente Passatempo.

“Ho fatto cantare a tutta Italia franelle sugli scogli, non flanelle ma franelle eh”. C’è tutto Enrico Nigiotti in questo 9 agosto a Castiglioncello. E c’è il pubblico bello e fresco di una calda sera d’estate. L’estate livornese che Nigio canta con amore e che non smetterebbe mai di cantare. Perché lui è così. Non si risparmia. Mai. E davanti al suo pubblico è amore ogni volta.

