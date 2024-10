Nigiotti: “Sto lavorando al nuovo album, sarà il più importante della mia vita”

Enrico Nigiotti racconta a QuiLivorno.it come è nata la sua nuova canzone Sopra la stessa barca cantante e scritta in collaborazione con il cantautore genovese Olly e il suo produttore Jvly: "Tutto nasce da una braciata. Ho portato io la carne da Livorno e ho cucinato per tutti. Poi è nata un'amicizia e una stima reciproca intensa. Sto lavorando al mio nuovo disco, sarà l'album più importante della mia vita insieme a Cenerentola"

di Giacomo Niccolini

“Sto ricevendo tantissimi messaggi davvero belli per Sopra la stessa barca e ci tenevo a ringraziarvi tutti perché è un pezzo al quale tengo molto. E’ da maggio che mi sono rinchiuso in studio e questo è solo un piccolo assaggino”. È il commento di Enrico Nigiotti postato sulle sue storie social riguardo il brano uscito tre giorni e scritto dal cantautore livornese insieme a Olly, cantautore genovese, e prodotto da Jvly.

“La collaborazione con Olly è nata veramente a caso – spiega Nigiotti a QuiLivorno.it – Questo pezzo inizialmente doveva essere nel mio album. Ero in studio con Jvly e avevo scritto strofa e ritornello. Poi venne Olly il giorno dopo a fare la sua strofa. Ma quando sono tornato a casa il giorno dopo mi ha chiesto se poteva inserire la canzone nel suo album visto che usciva prima del mio, che è in lavorazione e presto vedrà la luce. Ho accettato volentieri, mi faceva piacere che fosse così. Olly sta avendo un bel successo meritatissimo perché è davvero in gamba. Molto molto bravo davvero. Il tutto è nato in maniera libera e semplice, il più naturale possibile. Tutto parte da una braciata, pensate un po’ – continua a raccontare il cantautore livornese – Eravamo a casa di Jvly, portai io la carne da Livorno e feci io la brace a lui e ai suoi amici. Conobbi Jvly, che è il suo produttore, perché mi aveva scritto mentre erano in vacanza e stavano ascoltando le mie canzoni facendomi i complimenti e dicendomi che avrebbe avuto piacere di incontrarmi. Da lì ci siamo conosciuti anche con Olly ed è nata questa amicizia e questa stima reciproca. L’idea era quella di fare un pezzo con lui nel mio album ma, visto che io lo sto ancora finendo e Olly invece è uscito prima di me, Sopra la stessa barca è finito nel suo disco. Nasce così questa canzone, una bella canzone che è un po’ un inno sia alla mia che alla sua generazione, di quelli che camminano in salita per dire: non molliamo mai, andiamo avanti, fino all’ultimo respiro e fino all’ultima emozione“.

Passa poi a parlare del suo prossimo lavoro, il suo nuovo album, che sta per vedere la luce. “Sono poi da maggio praticamente sempre a Milano tutte le settimane rinchiuso in Sony a provinare le canzoni nuove e a registrarle. Sono in fase di chiusura disco. Ho sempre la voglia di 2-3 canzoni in più da metterci dentro. Mi ritengo all’85% del finito. Questo sarà sicuramente il disco più importante della mia vita insieme a Cenerentola. Il pezzo con Olly è infatti un piccolo antipasto e fra molto poco ci sarà la prima portata di questo lungo pranzo che sarà la mia musica”.

