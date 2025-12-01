Nigiotti su Sanremo: “Grazie a tutti per i vostri messaggi”

L’artista livornese ha ringraziato tutti i suoi fan in una storia Instagram "per i 750 miliardi di messaggi" ricevuti e si è detto entusiasta della partecipazione a Sanremo

di Giacomo Niccolini

Enrico Nigiotti tra i 30 big in gara a Sanremo 2026. La notizia lanciata al Tg1 da Carlo Conti domenica 30 novembre ha subito fatto il giro del web e di Livorno grazie ai numerosi tam tam social che si sono susseguiti. A rilanciarla in tempo reale anche la nostra testata collegata alla diretta del telegiornale nazionale per sperare in un posto al sole del cantautore livornese. L’artista ha ringraziato tutti i suoi fan in una storia Instagram e si è detto entusiasta della partecipazione a Sanremo, che considera come una ciliegina sulla torta di un periodo molto intenso e ricco di soddisfazioni. Da circa due anni lavora con impegno a un nuovo progetto musicale, trascorrendo molto tempo a Milano per portarlo avanti. Il disco è quasi pronto e conterrà molte canzoni importanti, tra cui anche quella che sarà presentata al Festival. Il clima con cui affronta questa nuova avventura è sereno e positivo.

La curiosità di ascoltarlo e vederlo su quel palcoscenico per noi livornesi è davvero tanta. Prima per chi vorrà e potrà Nigiotti canterà in tetro con il suo tour Maledetti Innamorati che ha in programma 5 date in cartellone: 23 gennaio Gallarate, 3o gennaio Asti, 31 gennaio Alessandria, 1 febbraio Pavia e 5 febbraio Lodi. Poi a capofitto verso la preparazione sanremese dove il Nigio torna alla ribalta dopo l’ultima apparizione del 2020 dove portò all’Ariston il brano “Baciami Adesso” che seguì la prima sua partecipazione trai big alla kermesse nel 2019 con “Nonno Hollywood” (la primissima in assoluto fu nel 2015 tra le Nuove Proposte con il brano “Qualcosa da decidere”).

A breve dunque scopriremo anche il titolo e successivamente il testo del brando che porterà al Festival presentato da Carlo Conti in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

