Nigiotti torna live nella sua Livorno

Appuntamento il 9 agosto a Castiglioncello, Castello Pasquini. Il cantautore a QuiLivorno.it: "Vengo da un periodo molto florido con la canzone Tu sei per me che è andata e sta andando forte, il singolo con Olly, Sulla Stessa Barca, che è tra i più streammati del suo album, avevo una gran voglia di tornare live. Castello Pasquini è una location bellissima, un teatro a cielo aperto"

Enrico Nigiotti torna ad esibirsi dal vivo. Ed è lo stesso cantautore che, tramite una storia sul suo profilo ufficiale Instagram lancia le prime tre date del suo tour estivo 2025. Si parte dal 1° giugno quando suonerà a Pescara per poi esibirsi live il 6 giugno a Piacenza. E poi finalmente… casa. Il 9 agosto 2025 il “Nigio” tornerà a cantare le sue canzoni davanti alla “sua” gente. Appuntamento da mettere in calendario per tutti i suoi fan. Dove? A Castiglioncello, Castello Pasquini. I biglietti sono già in vendita sul circuito ticketone cliccando su questo link.

“Sono contentissimo di tornare a suonare nella mia città – ha commentato al telefono a QuiLivorno.it il cantautore labronico – Per me Livorno è fondamentale, anche se sono molto parsimonioso nel suonare a casa mia. Quando lo faccio voglio sempre che ci sia qualcosa di speciale per farlo. Non nego che per me il 9 agosto sarà la data più difficile e allo stesso tempo più importante. Castello Pasquini è una location bellissima, un teatro a cielo aperto, e a breve uscirò con un nuovo singolo. Vengo da un periodo molto florido con la canzone Tu sei per me che è andata e sta andando forte, il singolo con Olly, Sulla Stessa Barca, che è tra i più streammati del suo album, avevo una gran voglia di tornare live. Mi ritrovo adesso a iniziare un tour nuovo con un repertorio ancora più largo, ed è una roba incredibile. Sono stracontento di quello che è accaduto nel tour precedente che è stato portato in tutta Italia in formazione acustica. Questa volta non sarà una formazione acustica ma sarà più un elettro-acustico, sempre una versione intima ma sicuramente più suonata, aggiungendo anche ad esempio la batteria. Non vedo l’ora perché so cosa verrà fuori e sta diventando sempre più un appuntamento speciale quando torno ad incontrarmi con le persone e Livorno è sempre stata fantastica nell’accogliermi perché tutte le date che ho fatto qui sono sempre andate esaurite. Ogni volta che suono a casa, e l’ultima volta fu in un Cage tutto esaurito, sono la persona più felice del mondo e sono grato che ci sia sempre interesse e voglia di vedermi, per me è un sogno ogni volta che si avvera. Grazie di cuore a tutti”.

