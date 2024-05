“Nina canta Mina” al teatro Salesiani

Appuntamento sabato 8 giugno alle 21. Un viaggio nella meravigliosa musica della "Divina" Mina. Rigorosamente dal vivo saranno eseguiti da Nina Larocca in collaborazione con la band RadioViva

“Nina canta Mina”, sul palco del Cinema Teatro Salesiani sabato 8 giugno alle 21. Sarà una manifestazione e uno spettacolo benefico a favore dell’Associazione Progetto Strada Aps. Un viaggio nella meravigliosa musica della “Divina” Mina. Rigorosamente dal vivo saranno eseguiti da Nina Larocca in collaborazione con la band RadioViva.

Dopo i sold out di Guardistallo, Rosignano Solvay e Cecina “Nina canta Mina” sbarca a Livorno.

Per info e biglietti 348-3101688

La prevendita dei biglietti anche direttamente all’oratorio dei Salesiani.

Condividi:

Riproduzione riservata ©