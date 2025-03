Noberini presenta il libro “Franchi in riga a poppa” alle Fonti del Corallo

Consalvo Noberini e il servizio nella Marina Militare a 20 anni in pieno 68’. Due lunghi anni ricordati e raccontati nel libro “Franchi in riga a poppa” edito da Belforte. Sarà questo il libro autobiografico protagonista della presentazione e lettura al centro commerciale Fonti del Corallo venerdì 14 marzo alle 17.30.

Dopo una breve introduzione a cura della giornalista Cristina Olivieri per Scorpio comunicazione e pubblicità, l’autore leggerà fino alle 19 alcuni passi del suo ultimo libro per riscoprire il piacere della lettura a voce alta e dell’ascolto.

La presentazione fa parte dei 7 eventi “L’agorà della lettura” promossi dallo stesso centro commerciale Fonti del Corallo e organizzati e curati da Scorpio srl, l’agenzia di comunicazione e pubblicità attiva a Livorno dal 1988.

Consalvo Noberini nasce a Ardenza nel ’48 e all’età di dieci anni si trasferisce per il lavoro del padre a La Spezia dove frequenta la scuola fino alle medie. A 15 anni, per scelta, va a lavorare in una officina di elettrauto. A vent’anni parte per la leva di mare e dopo ventiquattro mesi in giro per il Mediterraneo torna a Livorno dove lavora in proprio. “Nel ’72 sposai Anna Maria e a seguire nacquero i nostri figli – racconta Noberini – Nel 1995 cedo l’attività e inizio a scrivere testi comici, commedie e articoli umoristici sulla stampa locale. Intanto cresce la mia attività di attore comico e cabarettista. Hanno successo le mie commedie tra le quali Core Amaranto, Il Natale di Olimpia, Una tragedia tutta da ridere ed altre”. Vedono la luce i libri Respirando Livorno, Profumo d’Amaranto, Labronic graffiti, Ve la do io Pisorno e Franchi in riga a poppa. Collabora con il Tirreno nella rubrica satirica La Tracina e con varie radio locali. Resiste alle tentazioni di partire da Livorno per tentare la carta nazionale e “resto felicemente sul Lido di Labrone dove spero di posare le mie ossa”.

Il pubblico presente troverà delle sedute confortevoli in cerchio a creare una “sala di lettura e ascolto” coinvolgente e accogliente. Si tratta delle poltrone dello storico teatro la Gran Guardia messe a disposizione da Scorpio e un maxi schermo per seguire l’evento.

Una parte importante della convivialità includerà le domande da parte del pubblico e il dialogo tra l’autore e i presenti che troveranno in questo spazio il luogo ideale per conoscere nuovi libri, nuove persone, nuovi autori fino al 18 aprile tutti i venerdì.

In altre parole uno spazio per la Cultura, per la libera espressione e per lo scambio di saperi.

Gli incontri si terranno il venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 19.00 su temi e con autori diversi.

Per informazioni [email protected] tel 0586.851205

