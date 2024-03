“Nomadismo conviviale – manuale semiserio di bon ton” al Circolo Arci Le mi’ Bimbe

L’8 marzo al circolo Arci Le mi’ bimbe a Ardenza, Cristina Olivieri presenterà il libro ironico e giocoso della psicoterapeuta e scrittrice Fiorella Chiappi “Il nomadismo conviviale – manuale semiserio di bon ton”. Verranno letti alcuni passi del suo libro e grazie a Susy Bottici, splendida padrona di casa, sarà possibile rimanere anche a cena.

Alla 22.30 in programma Sabina Platino e la sua orchestra per ballare in allegria.

Informazioni e prenotazioni al 339-44.22.048 oppure al 338-31.79.883.

Appuntamento da non perdere per festeggiare insieme tutte le donne.

