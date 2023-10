Non aprite quella Porta… a Mare, tante le iniziative “da paura” per Halloween

Fino al 1 novembre un programma ricco di eventi dedicato ai bambini, ma non solo, tra castello di Halloween, talk show, proiezioni di corti e "paurose" performance nelle due aree di Officine Storiche e Mazzini. Tutte le iniziative sono gratuite, ad ingresso libero

Dopo l’emozionante inaugurazione, proseguono gli eventi a Porta a Mare. Sarà un Halloween speciale, in attesa del ricco programma che da novembre accompagnerà tutti i Livornesi fino alle festività natalizie. Halloween promette di regalare a tutti, giornate di puro spavento con l’iniziativa Non aprite quella Porta…a Mare caratterizzata da eventi, talk show, proiezioni di corti e paurose performance che si snoderanno nelle due aree di Officine Storiche e Mazzini. Dal 27 Ottobre al 1° novembre dalle ore 15 alle 19 verrà allestito “Il castello di Halloween“: una torre terrificante, un pozzo degli orrori, un angolo per foto paurose e spaventosi truccabimbi. Per la giornata di Halloween, il 31 ottobre, dalle 15 alle 18 “Mostruosi trampolieri” spaventeranno tutti gli impavidi avventori e dalle 17 alle 18:30 è prevista la performance horror “Hallo-Ween, ma che ti sembro un mostro? Dolcetto o Zombetto?” in collaborazione con Compagnia Mayor Von Frinzius. Porta a Mare continua ad essere sempre di più un punto di riferimento importante per la città e parte integrante del territorio labronico. In questa direzione va anche la collaborazione con il FIPILI Horror Festival, che si concretizzerà attraverso due appuntamenti. Domenica 29 ottobre alle ore 14.30 si svolgerà un talk con i critici cinematografici Pier Maria Bocchi e Filippo Mazzarella dal titolo “Sempre meno rosso. Il cinema horror oggi“. Il 31 Ottobre, dalle 18 alle 23 la maratona horror “Il meglio del FI PI LI Horror Festival. Tutte le iniziative sono gratuite, ad ingresso libero.

