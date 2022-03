“Non è vero ma ci credo”, Enzo Decaro sul palco dei 4 Mori

Grandi protagonisti per il teatro in città. Lunedì 21 marzo alle 21, Enzo Decaro salirà sul palco del teatro 4 Mori alle 21 con lo spettacolo “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo per la regia di Leo Muscato con Francesca Ciardiello, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo e Ingrid Sansone. Costumi di Chicca Ruocco, scene di Luigi Ferrigno e disegno luci di Pietro Sperduti.

Biglietteria Teatro 4 Mori: Livorno, via Pietro Tacca 16. Botteghino del Teatro 4 Mori, martedì e giovedì e il giorno dello spettacolo dalle 17 alle 19. Tel. o whatsapp per info e prenotazioni: 3498169659. Prevendita c/o tutti i punti vendita box office toscana/ticketone. Prevendita on line su www.ticketone.it