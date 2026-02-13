Non posso, c’ho da fa a maggio al Goldoni

Lo spettacolo dal titolo così provocatorio, coprodotto da Mayor Von Frinzius APS e Fondazione Teatro Goldoni, debutterà il 7 e 8 maggio sul palco del Teatro Goldoni. Le prevendite avranno inizio il 18 febbraio

“Non posso, c’ho da fa” è un’espressione quotidiana, ironica e disarmante, che diventa il punto di partenza per un viaggio teatrale dentro l’urgenza di vivere, fare, esserci. La Mayor Von Frinzius trasforma una frase comune in una dichiarazione esistenziale, capace di raccontare con leggerezza e profondità il nostro rapporto con il tempo, con gli altri e con noi stessi. Questo spettacolo dal titolo così provocatorio, coprodotto da Mayor Von Frinzius APS e Fondazione Teatro Goldoni, debutterà il 7 e 8 maggio sul palco del Teatro Goldoni alle ore 21.00!

Gli spettacoli Mayor sono un mondo caotico, tenero e imprevedibile, popolato da personaggi che parlano, agiscono, si contraddicono e si sostengono a vicenda. Tra azioni corali e momenti individuali, lo spettacolo mette in luce l’energia vitale del “fare”, anche quando sembra disordinato, inutile o fuori tempo. La fretta, le attese, le scuse, i desideri e le paure diventano materia teatrale, dando vita a un racconto collettivo che alterna comicità esplosiva e improvvisi squarci di poesia. I registi Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Sofia Puccini stanno lavorando a 8 mani per offrire alla città un’esperienza indimenticabile anche questo anno. Le prevendite per “Non posso c’ho da fa” avranno inizio il 18 febbraio alla biglietteria del teatro o i circuiti Ticketone!

