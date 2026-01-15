“Non posso, c’ho da fa”, prima prova aperta al pubblico per i Mayor

L'ingresso è gratuito ma per assistere è necessario prenotarsi scrivendo al 3384694569. La Mayor Von Frinzius trasforma una frase comune in una dichiarazione esistenziale, capace di raccontare con leggerezza e profondità il nostro rapporto con il tempo, con gli altri e con noi stessi

“Non posso, c’ho da fa” è un’espressione quotidiana, ironica e disarmante, che diventa il punto di partenza per un viaggio teatrale dentro l’urgenza di vivere, fare, esserci. La Mayor Von Frinzius trasforma una frase comune in una dichiarazione esistenziale, capace di raccontare con leggerezza e profondità il nostro rapporto con il tempo, con gli altri e con noi stessi.

Questo spettacolo dal titolo così provocatorio, coprodotto da Mayor Von Frinzius APS e Fondazione Teatro della città Goldoni, debutterà il 7 maggio sul palco del Teatro Goldoni alle ore 21.00, ma come ogni anno la Mayor aprirà le proprie porte al pubblico durante la prima prova su palco. Quando? Il 19 gennaio dalle 14.30 alle 17.30!

L’ingresso è gratuito ma per assistere è necessario prenotarsi scrivendo al 3384694569!

Perché assistere ad una prova aperta e “spoilerare” lo spettacolo?

Perché gli spettacoli Mayor sono un mondo caotico, tenero e imprevedibile, popolato da personaggi che parlano, agiscono, si contraddicono e si sostengono a vicenda. Tra azioni corali e momenti individuali, lo spettacolo mette in luce l’energia vitale del “fare”, anche quando sembra disordinato, inutile o fuori tempo. La fretta, le attese, le scuse, i desideri e le paure diventano materia teatrale, dando vita a un racconto collettivo che alterna comicità esplosiva e improvvisi squarci di poesia. Per questo avere la possibilità di vedere più volte un’opera così complessa fornisce allo spettatore i mezzi per poterla comprendere a pieno, non tanto per comprendere il senso dato dai registi Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Sofia Puccini, ma per comprendere il senso che ognuno vi trova guardando dentro di sé, ed uscirne arricchito.

Le prevendite per “Non posso c’ho da fa” avranno inizio il 18 febbraio. Biglietti disponibili dal 18 febbraio alla biglietteria del teatro o i circuiti Ticketone!

