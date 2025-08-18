“Note Napoletane” in scena a Villa Trossi

Turna a Surriento, Te voglio bene assaje, Munastero ‘e Santa Chiara, Core ‘ngrato, A vucchella, Anema e core, I te vurria vasà, Reginella, Funicolì funicolà, e tante altre classiche arie saranno le protagoniste della serata di giovedì 21 agosto (ore 21,30) dal titolo “Note Napoletane” in scena a Villa Trossi, con la cantante soprano Veronica Niccolini, ed i suoi musicisti: Antonio Ghezzani al mandolino, Enrico Lucarelli al pianoforte, Michele Mancusi al contrabbasso.

Veronica Angelica Niccolini, cantante e attrice, nel percorso artistico del repertorio lirico e barocco si dedica anche all’appassionante genere classico italiano con particolare riferimento alla canzone napoletana tradizionale.

In questo progetto “Note napoletane”, le più celebri melodie della canzone partenopea tradizionale saranno le protagoniste del concerto con arrangiamenti musicali di grande delicatezza e con una interpretazione personale, preparata dai quattro artisti, che con il nome “Baciami piccina” propongono anche altri tipi di di spettacoli dedicati agli anni Trenta-Quaranta del Novecento.italiano.

Un progetto preparato con estremo gusto che esalta le qualità vocali del soprano Niccolini e lascia spazio alle note mandolinistiche del maestro Ghezzani con gli accompagnamenti colorati da Lucarelli e Mancusi.

Villa Trossi, Via Ravizza 76, Livorno – Giovedì 21 agosto 2025 alle 21,30

Prenotazione biglietti via whatsapp al 338 5081221

Inizio concerto ore 21,30

Ingresso Euro 12,0

Apertura Villa ore 20,30

