Notte degli Archivi. L’esodo Giuliano-Dalmata a Livorno nelle carte dell’archivio storico della Provincia

Dieci archivi per dieci storie, in un viaggio che partirà dall’Elba di fine Ottocento e si concluderà nella seconda metà del Novecento in Repubblica Ceca

“Popoli in cammino. L’esodo Giuliano-Dalmata a Livorno” è il titolo del contributo della Provincia che partecipa, con il proprio archivio storico all’incontro della Notte degli Archivi, in programma il 9 giugno, alle ore 21, al Forte Inglese a Portoferraio.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Festival Archivissima 2023, che coinvolge gli archivi di tutta Italia, dedicato quest’anno al tema #carnetdevoyage.

La Rete degli Archivi storici della provincia di Livorno ha aderito all’iniziativa e ha deciso, per la prima volta, di riunire tutta la Rete in un evento pubblico, a Portoferraio, dal titolo: “Storie di viaggi, arrivi e partenze nel territorio livornese tra Ottocento e Novecento”.

Storie di viaggio spesso dolorose, come quella che, dopo il trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, vide l’emigrazione forzata, dai territori della Venezia Giulia e dalla Dalmazia, della maggioranza dei cittadini di nazionalità e di lingua italiana. Un esodo che si è protratto per tutto il decennio successivo e che trova tracce importanti nei carteggi conservati nell’archivio storico della Provincia, i cui contenuti saranno illustrati dalla curatrice Elena Amadori, della coop Microstorie.

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta sul canale YouTube del Sistema Documentario Territoriale della provincia di Livorno.

Per la Rete saranno presenti: Archivio storico Comune di Livorno, Archivio storico della città di Piombino “Ivan Tognarini”, Archivio storico Comune di Rosignano Marittimo, Archivio storico Comune di Bibbona, Archivio storico Comune di Cecina, Museo Archivio Carducci Comune di Castagneto Carducci, Archivio storico Comune di San Vincenzo, Archivio storico della Provincia di Livorno e l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella Provincia di Livorno – ISTORECO.

