Notte Europea dei Ricercatori, il Polo allo Scoglio della Regina apre le porte

Il Polo della Ricerca e delle Alte Tecnologie allo Scoglio della Regina apre le porte ai visitatori proponendo il 30 settembre dalle 10 alle 18 una visita gratuita dei laboratori di ricerca scientifica. IL PROGRAMMA

In occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, il Polo della Ricerca e delle Alte Tecnologie apre le porte ai visitatori! Il 30 settembre dalle 10 alle 18 la cittadinanza è invitata ad una visita gratuita dei laboratori di ricerca scientifica. Iniziativa a cura del CNR – Istituto per la BioEconomia, del CIBM, di Aplysia, della Capitaneria di Porto, del LaMMA, con il patrocinio del Comune di Livorno e con la partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale MTS, di ASA SpA, di AAMPS Educational e Lega Navale Italiana sez. di Livorno. Per maggiori informazioni consultare il programma qui https://l.cnr.it/hdfd4

Quando: 30 settembre 2022 h 10:00 – 18:00

Dove: Polo della Ricerca e Alte Tecnologie

Scoglio della Regina – Viale Italia, 6– Livorno

Gratuito. Per i gruppi classe è richiesta la prenotazione.

In abbinamento: alle 15:30 l’Autorità di Sistema Portuale MTS organizza una visita guidata gratuita al porto di Livorno nell’ambito del programma Italian Port Days coordinato da Assoporti per avvicinare la cittadinanza alla vita e cultura portuali. Partenza dallo Scoglio della Regina, viale Italia, fermata del bus direzione Terrazza Mascagni – per info e prenotazioni: [email protected]

Per info [email protected]

