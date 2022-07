Notti dell’Archeologia, gli eventi da sabato 9 al Parco archeologico di San Vincenzino a Cecina

Prima foto tratta da https://www.comune.cecina.li.it/, nella seconda e terza foto tutti gli appuntamenti

A partire da sabato 9 luglio si svolgeranno alcune iniziative di valorizzazione del tempo dell’antica Roma presso il parco archeologico di San Vincenzino in cui si trovano i resti di una grandiosa villa di età imperiale appartenente al Console Albino Cecina risalenti al I sec. a.C. – V sec. d.C ed una cisterna sotterranea perfettamente conservata e visitabile, testimonianza concreta delle capacità ingegneristiche dei romani. Sabato 9 luglio alle ore 19 sarà la volta di “Incontri inaspettati – Visita con evento spettacolare a sorpresa”. Una visita guidata al parco di san Vincenzino che ci porterà dietro le quinte del mestiere dell’archeologo. Dopo la visita alle strutture e alla bellissima cisterna sotterranea, si prevede di entrare nel magazzino della villa, dove sono conservati antichi reperti e si trova il laboratorio degli archeologi. La visita sarà scandita da incontri davvero inaspettati con letture relative alla vita quotidiana romana tratti da autori latini. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Cecina, è ideato e coordinato da personale qualificato dalla cooperativa Itinera in collaborazione con il Comune di Cecina e le cooperative Cosmo e Keras.

Per informazioni e prenotazioni:

Cooperativa Itinera tel.0586/894563

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12 e dalle 15 alle 18.00

mail [email protected]

prenotazione anticipata entro il venerdì precedente l’evento alle 17.00

Costo 7 euro a partecipante

