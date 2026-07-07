NovaInCanto, saggio estivo in Fortezza Vecchia

Domenica 12 luglio l'appuntamento con il tradizionale spettacolo della scuola di canto diretta da Fabio Ceccanti. Sul palco cantanti, musicisti e coriste per una serata interamente dal vivo condotta da Marco Leonetti di Radio Incontro Pisa

Ci sono traguardi che non sono solo numeri, ma tappe di un viaggio fatto di passione, note e legami indissolubili. La scuola di canto NovaInCanto, guidata da Fabio Ceccanti, si appresta a festeggiare una storia lunga quasi trent’anni con il suo attesissimo saggio estivo. L’appuntamento è in programma domenica 12 luglio nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia di Livorno, una location ricca di fascino e storia che farà da sfondo alle emozioni e alle voci dei protagonisti. A condurre la serata sarà Marco Leonetti, direttamente da Radio Incontro Pisa. Ad accompagnare le esibizioni, rigorosamente dal vivo, saranno i maestri Claudio Parrini, Andrea Paganucci, Stefano Martinelli, Nicola Cristofani e Fabrizio Buscarino, affiancati dalle giovani musiciste Anna Baldi, Jacqueline Del Ticco, Matilde Iovino, Bianca Betti e Giorgia Parrini. Il tappeto vocale e l’armonia saranno invece affidati alle coriste Rita Russomanno, Daniela Del Tongo e Angelica Lo Porto. Il cuore della serata saranno i cantanti di NovaInCanto, un cast che riunisce artisti già conosciuti e nuovi talenti, giovani e meno giovani, pronti a portare sul palco il lavoro svolto durante un anno, o in molti casi durante tanti anni, di studio e condivisione. Si esibiranno Francesco Di Fiore (reduce dall’importante esperienza a X Factor), Denise Bizzi, Tatiana Paggini, Mario Botteghi, Luca Bocci, Fatia Bacci, Silvia Biagini, Lucilla Baldi, Barbara Degl’Innocenti, Domenico Colucci, Annalisa Coltraro, Virginia Papini, Gabriele Colucci, Eva Armocida, Dea Alba, Leonardo Tirabasso, Giacomo Opimitti, Rossella Leone, Serena Lepori, Sebastiano Agresta, Christian Galatolo, Gaia Novi e Matteo Napolitano. Non mancherà un momento che si preannuncia particolarmente emozionante con la partecipazione della piccola Amaranta Fermi e del piccolo batterista Matteino Paganucci. “Quasi trent’anni di NovaInCanto significano aver visto crescere generazioni di voci, aver condiviso sogni e aver trasformato la musica in una casa per così tante persone. Portare tutto questo dentro la Fortezza Vecchia di Livorno, insieme a una squadra di musicisti e cantanti così straordinaria, è il nostro modo di dire grazie a questa terra e all’arte che ci unisce”, conclude Fabio Ceccanti.

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