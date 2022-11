“Novecento Italiano” al Teatro Cral Eni

Domenica 20 novembre alle ore 17.00 andrà in scena al Teatro Cral Eni di Livorno la nuova edizione 2022 di “Novecento Italianno”, uno spettacolo teatrale e musicale in due parti, nato da un’idea di Elisabetta Macchia e presentato dalla Compagnia la Combriccola in collaborazione con Nuovo Spazio Teatro. Saliranno per l’occasione sul palco un nutrito numero di attori e cantanti che ripercorreranno attraverso poesie, canzoni, monologhi, brani di prosa e scenette brillanti le tappe fondamentali della musica, del teatro e della televisione del Novecento in Italia. Verranno presentate arie da opere di Puccini e Mascagni, celebri canzoni napoletane e del Varietà degli anni trenta, brani del teatro di prosa da Pirandello a Petrolini e Campanile, celebri scenette comiche delle trasmissioni televisive degli anni Sessanta, poesie da Salvatore di Giacomo a Trilussa, da Caproni a Quasimodo, brani delle commedie musicali di Garinei e Giovannini ricordando Renato Rascel, Franca Valeri, Bice Valori e Walter Chiari per concludere con un grande omaggio a Giorgio Gaber, Gigi Proietti e Domenico Modugno.

Partecipano il cantante Massimo Gentili, gli attori Matteo Micheli, Paola Pacelli, Stefano Toscano, Ledi Baruffaldi, Claudio Pulia, Aldo Corsi, Annarosa Bechelli, Simonetta Del Cittadino, Franco Bocci ed Elisabetta Macchia in veste anche di regista dello spettacolo.

La direzione musicale è curata da Stefania Casu.

Posti numerati: intero 12,00 euro – ridotto 10,00 euro – studenti 5,00 euro

Per info e prenotazioni: 339.7768203 – 334.3187404

I Biglietti saranno disponibili dalle ore 15.30 del giorno stesso dello spettacolo presso il botteghino del teatro Cral Eni Viale Ippolito Nievo 38 – Livorno.

