Now And Then – Il DocuConcert Lennon-McCartney

Venerdì 29 maggio alle ore 18.30, la presentazione ufficiale di “Now And Then – Il DocuConcert Lennon-McCartney”, l’innovativo spettacolo teatrale dedicato al leggendario sodalizio artistico tra John Lennon e Paul McCartney

Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, è lieta di ospitare, venerdì 29 maggio alle ore 18.30, la presentazione ufficiale di “Now And Then – Il DocuConcert Lennon-McCartney”, l’innovativo spettacolo teatrale dedicato al leggendario sodalizio artistico tra John Lennon e Paul McCartney.

Durante l’incontro saranno presenti alcuni protagonisti del cast artistico, tra cui Pietro Contorno, Veronica Angelica Niccolini e Devid Winter, che dialogheranno con il pubblico accompagnando la serata con brevi esecuzioni musicali dal vivo, offrendo così un’anteprima dell’atmosfera e della forza narrativa del DocuConcert. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Lo spettacolo teatrale, in calendario venerdì 12 e venerdì 26 giugno a Livorno in Fortezza Vecchia, propone un format originale che unisce musica dal vivo, narrazione, immagini e contributi multimediali per raccontare il lato più umano, creativo ed emozionale dell’universo Beatles. Con la regia di Emanuele Gamba, “Now And Then” non è un semplice tributo ai Beatles, ma un vero viaggio immersivo dentro l’amicizia, il genio e le fragilità di Lennon e McCartney, attraverso musica, storytelling e materiali multimediali; un appuntamento pensato per gli amanti dei Beatles, della musica dal vivo e del teatro musicale contemporaneo.

INFO: Symphony piazza Cavour, 23, 0586 1754832 – 37111449537 – [email protected]

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