Nozze d’argento per la Mayor Von Frinzius. Gli eventi per il 25° anniversario

Il regista-professore Lamberto Giannini: "Nonostante le difficoltà del periodo ci tenevamo a festeggiare nel migliore dei modi questi venticinque anni di attività"

di Lorenzo Evola

Nozze d’argento per la Mayor Von Frinzius, la nota compagnia teatrale livornese, composta da attori diversamente abili e non, e diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini. Ormai realtà consolidata del panorama culturale labronico (e non solo), la compagnia si appresta a spegnere le venticinque candeline annunciando i tre imperdibili eventi di questo inizio 2022.

I festeggiamenti saranno inaugurati con lo spettacolo “In fondo a destra”, che tra sketch divertenti e monologhi impegnati racconta i fatti principali della nostra storia contemporanea, dal connubio Cavour – Rattazzi fino ai giorni d’oggi, in chiave ironica e dissacrante. Una lezione, un ripasso che potrebbe essere sicuramente utile come stile di insegnamento per le nuove generazioni. “In fondo a destra” andrà in scena domenica 6 febbraio alle 17.15 al teatro Ordigno di Vada (biglietti acquistabili in teatro a 10 euro).

A seguire (alle 21), previsto il convegno “La nostra storia” – presso il locale Thisintegra di via Ganucci – riguardante la storia della Mayor Von Frinzius, durante il quale interverranno Lamberto Giannini e altri ospiti, con tanto di rinfresco offerto al pubblico partecipante.

Ma non poteva mancare, infine, il ritorno, dopo oltre due anni di assenza, al Teatro Goldoni, la “casa” della compagnia. Ritorno che si concretizzerà mercoledì 9 febbraio (ore 21) con lo spettacolo “Augenblick, non ora” – già proposto al pubblico livornese il 13 luglio 2021 all’interno della Fortezza Vecchia – un inno alla forza di andare avanti anche quando i cambiamenti della vita ci mettono con le spalle al muro. Non sarà, tuttavia, una replica qualunque poiché parteciperanno all’evento vari ospiti, tra i quali Stefano Santomauro, Igor Protti, Claudio Marmugi, Marco Conte, Leonardo Fiaschi, Emiliano Geppetti, Alessia Cespuglio e tanti altri.

“Quando nel 1997 partì l’idea di fare un laboratorio teatrale di questo genere non mi sarei mai aspettato di raggiungere un palco importate come quello del Goldoni – esordisce Lamberto Giannini, presente alla conferenza di lancio delle iniziative insieme al sindaco Luca Salvetti, Emanuele Gamba (direttore artistico Fondazione Goldoni) e Angelo Scuri (Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci) – Poter tornare anche solo a provare all’interno di una struttura del genere ci rende molto contenti. Nonostante le difficoltà del periodo ci tenevamo a festeggiare nel migliore dei modi questi venticinque anni di attività. Partiremo con un’opera sperimentale e atipica per i Mayor come “In fondo a destra”, nella quale quattro attori rivisiteranno comicamente la storia dell’Italia contemporanea, per proseguire poi la sera con il convegno festa sulla storia della nostra compagnia, in un luogo culturalmente importante come Thisintegra. Chiudiamo con “Augenblick, non ora”, che dopo varie repliche in giro per l’Italia, verrà messo in scena per l’ultima volta al Goldoni. Ci tengo a ringraziare – conclude Giannini – tutti quelli che ci hanno sostenuto in tutti questi anni, dagli sponsor ai collaboratori vari, perché senza di loro non sarebbe stato possibile tutto ciò. Abbiamo già molte idee per il futuro e non vediamo l’ora di proporle al pubblico livornese”.

“Questa è una compagnia di grande valore, lo è sempre stata – interviene invece Salvetti – perché dimostra quanto la città di Livorno sia capace di impegnarsi in un tipo di teatro coinvolgente, solidale e di partecipazione a tutto tondo. Le nozze d’argento sono un risultato straordinario, come straordinario è il legame che si è venuto a creare tra la compagnia e la città in questi anni. Come Amministrazione abbiamo ritenuto, dunque, doveroso sottolineare e omaggiare uno dei simboli culturali più importanti della nostra città, perché tale è la Mayor Von Frinzius”.