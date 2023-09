NTC cerca amanti di teatro per costituire l’Osservatorio Pubblico

Il Nuovo Teatro delle Commedie, in occasione del Little Bit Festival, dedicato ai linguaggi della nuova scena, apre una call per costituire l’Osservatorio Pubblico.

L’Osservatorio sarà diviso in due gruppi: Osservatorio aperto e democratico, rivolto agli adulti e Osservatorio Young, rivolto agli under 19.

Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 15 partecipanti. Chi farà parte dell’osservatorio avrà la possibilità di vedere gratuitamente almeno 6 spettacoli scelti all’interno del programma del festival, incontrare gli artisti, avere percorsi approfonditi sulla visione e rilasciare il proprio feedback alle compagnie incontrate.

L’Osservatorio vuole approfondire il tema della visione teatrale condivisa creando occasioni di crescita individuale e collettiva per realizzare una nuova comunità di spettatori più consapevoli e partecipi del processo artistico.

Per partecipare inviare una mail a: [email protected] con oggetto Osservatorio Pubblico, con i propri dati personali e una breve presentazione, entro il 30 settembre.

Gli spettacoli del Little Bit Festival si svolgeranno nei fine settimana dal 6 al 28 ottobre.

