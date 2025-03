NTC, “I vestiti nuovi dell’Imperatore” chiude la stagione del Teatro Ragazzi

Con questo spettacolo si chiude un’altra grande stagione di teatro per i più piccoli, consolidando il ruolo del Nuovo Teatro delle Commedie come punto di riferimento per il teatro ragazzi in Toscana e in Italia

Si conclude con un grande classico la stagione Teatro Ragazzi 2024/25 del Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno. Dopo oltre 30 repliche, che hanno visto in scena compagnie provenienti da tutta Italia e le produzioni originali di Pilar Ternera, il sipario cala con “I vestiti nuovi dell’Imperatore”, spettacolo della compagnia La Filostoccola, in programma domenica 2 marzo alle ore 17.00.

“Siamo felicissimi di aver condiviso questa stagione con voi!” – commenta Francesco Cortoni, direttore artistico del Nuovo Teatro delle Commedie – “È stata un’edizione ricca di spettacoli bellissimi e di grande partecipazione. Stiamo già lavorando alla prossima, che si aprirà a novembre con Claudio Milani, pluripremiato miglior attore del teatro ragazzi. Ma prima, vi aspettiamo per quest’ultimo appuntamento!”

Una fiaba che parla ai bambini di oggi.

La celebre favola di Hans Christian Andersen viene riletta con originalità da Eleonora Angioletti e Giorgio Castagna, che firmano e interpretano lo spettacolo. Una storia senza tempo che affronta temi sempre attuali: vanità, potere, illusioni e l’eterna ricerca di approvazione.

In questa versione, il vanitoso imperatore non è solo alla ricerca del vestito perfetto, ma vuole conquistare like e consensi, in un chiaro rimando al mondo digitale e ai nuovi media. I due astuti tessitori, truffatori per eccellenza, diventano metafora dell’arte moderna, capace di mettere in discussione le certezze del potere. Un finale sorprendente, tra risate, inganni e una sfilata… inaspettata!

Età consigliata: 5-10 anni.

Ingresso 8 euro adulti 6 euro bambini sotto i 12 anni.

prenotazione consigliata 342 03523867 – [email protected]

