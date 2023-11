Ntc, primo appuntamento dedicato al teatro per ragazzi

Primo appuntamento con la stagione dedicata ai ragazzi al Nuovo Teatro delle Commedie, domenica 5 novembre alle 17 30 con il Teatro dei Colori in La Cerva Fatata. Racconti di mirabilie, meraviglie e metamorfosi, tratto da Lo Cunto dei Cunti di Cesare Basile.

In una piazzetta piena di gioiosa confusione, una giovane inizia a raccontare una storia, e nel racconto si trasforma in una vecchia, in una maga, in una principessa, in un giullare ridanciano e scostumato! E dalla piazzetta chiassosa eccoci trasportati nel folto del bosco, nella casa dell’orco, nel castello di cristallo in fondo al mare… Mirabilie meraviglie e metamorfosi, tratte dal racconto che ha generato tutti gli altri racconti, dalla luce all’ombra, e poi di nuovo, dall’oro alla fuliggine, dall’alto al basso, dall’ingiustizia alla giustizia. Sulla scena un libro coloratissimo prende vita e i personaggi si trasformano in un modo nuovo ed antico: i principi sono volpi, le gatte sono cenerentole, le statue prendono vita, le addormentate non si vogliono svegliare.

Lo spettacolo è adatto a bambine e bambini dai 6 anni.

La stagione di teatro ragazzi del Nuovo Teatro delle Commedie proseguirà tutte le domeniche fino ad aprile, e da quest’anno sarà finalmente possibile per i giovanissimi frequentatori della rassegna e le loro famiglie acquistare l’abbonamento.

Il costo per i singoli spettacoli è di euro 7 per gli adulti e 5 euro per i bambini, diverse invece le formule per gli abbonamenti:

– 12 ingressi per 2 persone a euro 84, con possibilità di attivarne un terzo a euro 42

– 8 ingressi per 2 persone a euro 72, con possibilità di attivarne un terzo a euro 36

– 5 ingressi per 2 persone euro 50, con possibilità di attivarne un terzo a euro 20

La prenotazione è sempre consigliata.

info e prenotazioni: 0586 1864087– 3420352386; [email protected];

prevendite su www.nuovoteatrodellecommedie.it

