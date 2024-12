NTC, rassegna A Casa Mia: Guascone Teatro in Blu Dipinto

Nuovo appuntamento al Nuovo Teatro delle commedie con la rassegna A Casa mia, sabato 7 dicembre con Guascone Teatro in Blu dipinto, di e con Andrea Kaemmerle, Giulia Pratelli (chitarra e voce) e Luca Guidi (chitarra e voce)

Nuovo appuntamento al Nuovo Teatro delle commedie con la rassegna A Casa mia, sabato 7 dicembre con Guascone Teatro in Blu dipinto, di e con Andrea Kaemmerle, Giulia Pratelli (chitarra e voce) e Luca Guidi (chitarra e voce).

Blu Dipinto è uno spettacolo teatral musicale che gioca con grande leggerezza con i rimbalzi d’arte, l’arte che influenza nuova arte, gli artisti di ogni tempo e disciplina che hanno influenzato altri pensieri ed altri capolavori. Le vite ed i pensieri di artisti che aiutano la nascita di altri mondi. Spettacolo dedicato a Domenico Modugno cosi come al celebre quadro di Marc Chagall ed ai voli pindarici di ogni tempo.

In scena dall’inizio alla fine i tre artisti conducono gli spettatori in una sana passeggiata mentale nei rivoli della leggerezza. Canzoni, aneddoti e pensieri filosofici faranno di questa notte un passaggio di bellezza

Giulia Pratelli è una bravissima cantautrice con molte partecipazioni a festival importanti, Luca Guidi un cantautore apprezzato e premiatissimo. Andrea Kaemmerle è un sagace sobillatore di risate e spacciatore di buonumore da ormai ben 30 anni.

La rassegna A casa mia propone al pubblico spettacoli che mettono al centro la condivisione e il desiderio di stare insieme. Storie raccontate in modo vero e autentico, senza troppi artifici ma con la genuina voglia di condividere. Per valorizzare questo senso di convivialità, prima dello spettacolo sarà organizzata una cena, su prenotazione, con menù ispirato allo spettacolo.

Biglietti

Intero € 12

Ridotto € 10

cena e spettacolo € 30 (prenotazione entro venerdì 06/12)

Prenotazione consigliata

info e prenotazioni:

0586 1864087 – 342 0352386 [email protected]

www.nuovoteatrodellecommedie.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©